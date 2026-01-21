Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan olaylara tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilere Cumhur İttifakı'nın üyesi ve Terörsüz Türkiye adlı sürecin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi'de katıldı.
MHP sosyal medya platformu X'te, resmi hesabı üzerinden dalgalanan Türk Bayrağı videosunu paylaştı. Videonun arka planında "Çırpınırdın Karadeniz" türküsü çalarken, açıklama kısmına "Sonsuza dek" notu düşüldü.
'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünün sözleri
Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına.
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına.
Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine de
Selam Türk'ün bayrağına.
Hamidiye o Türk kanı
Hiç birinin bitmez şanı
Kazbek olsun ilk kurbanı
Selam Türk’ün bayrağına.
Kafkaslardan esen yeller
imdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türk'ün bayrağına.
Kafkaslardan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız.