Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan olaylara tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilere Cumhur İttifakı'nın üyesi ve Terörsüz Türkiye adlı sürecin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi'de katıldı.

MHP sosyal medya platformu X'te, resmi hesabı üzerinden dalgalanan Türk Bayrağı videosunu paylaştı. Videonun arka planında "Çırpınırdın Karadeniz" türküsü çalarken, açıklama kısmına "Sonsuza dek" notu düşüldü.

'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünün sözleri

Çırpınırdı Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına.

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden

Yıllar var ki çarpar sinem

Vefalı Türk geldi yine de

Selam Türk'ün bayrağına.

Hamidiye o Türk kanı

Hiç birinin bitmez şanı

Kazbek olsun ilk kurbanı

Selam Türk’ün bayrağına.

Kafkaslardan esen yeller

imdi sana selam söyler

Olsun bütün Turan eller

Kurban Türk'ün bayrağına.

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız.