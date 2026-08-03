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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin kalkınması ve hemşehrilerinin yaşam kalitesinin yükselmesi için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Yalı Mahallemizin doğalgaz talebi, hemşehrilerimizden gelen önemli bir beklentiydi. İlgili doğalgaz dağıtım şirketiyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yatırım sürecini hızlandırdık. Doğalgazın mahallemize ulaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız daha temiz, daha ekonomik ve daha konforlu bir ısınma imkânına kavuşacak. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak her yatırımın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yalı Mahallesi’nin muhtelif cadde ve sokaklarını kapsayan toplam 10 kilometrelik birinci etap doğalgaz şebeke çalışmaları yetkili firma tarafından başlatıldı. Başkan Şenol Kul, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Doğalgaz çalışmalarının başlamasını büyük bir sevinç ve heyecanla karşılayan Yalı Mahallesi sakinleri ile Mahalle Muhtarı Seyfullah Gülmez, bu anlamlı günü dualar ederek ve kurban keserek kutladı.