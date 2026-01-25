İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, belediyedeki bazı kamu görevlileri ve bağlantılı kişiler hakkında “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet verme”, “rüşvet alma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.