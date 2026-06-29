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Kaynak: Haber Merkezi

Tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon'da heyecan bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor. Turnuvada Türkiye'yi tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez temsil edecek.

ZEYNEP İKİNCİ KEZ ANA TABLODA

Dünya sıralamasının 54. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, kariyerinde ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek.

22 yaşındaki milli raket, ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşı karşıya gelecek.

GEÇEN YIL TARİHE GEÇMİŞTİ

Zeynep Sönmez, geçtiğimiz yıl Wimbledon'da üçüncü tura yükselerek organizasyon tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk Türk tenisçi olmuştu. Milli sporcu ayrıca 1950 yılından sonra Grand Slam turnuvalarında üçüncü tura çıkan ilk Türk raket unvanını elde etmişti.

Bu sezon Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen Zeynep, Fransa Açık'na ise ilk turda veda etmişti.

MAÇ SAATİ

Karşılaşma, günün ikinci maçı olarak yaklaşık TSİ 14.15-15.00 saatleri arasında başlayacak. Ann Li ile oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

REKOR PARA ÖDÜLÜ

Bu yıl Wimbledon'da toplam 64,2 milyon sterlin para ödülü dağıtılacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları ise 3,6 milyon sterlin kazanacak.