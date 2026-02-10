Downdetector verilerine göre Rus kullanıcılar, dün Türkiye saatiyle 10.00 sularında Telegram’da kesintiler yaşadıklarını rapor etmeye başladı.

Resmi bir açıklama gelmezken, RBK gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Roskomnadzor, bugünden itibaren Telegram’a erişim kısıtlaması getirme kararı aldı.Rus devlet ajansları TASS ve RİA Novosti’nin haberlerinde ise Telegram’ın çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 64 milyon ruble (yaklaşık 828 bin dolar) para cezası kesilebileceği ifade edildi.

2013’te Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram, Rusya’da mesajlaşma, haber ve sosyal medya alanında en popüler uygulamalar arasında bulunuyor.

Telegram’a yönelik kısıtlamaların yanı sıra bir başka popüler uygulama WhatsApp’a erişim tamamen engellenmişti.Ülkede kısa süre önce tanıtılan yerli uygulama MAX, özellikle kamu kurumlarında hızla yaygınlaşmaya başladı. MAX’ın şu anda 70 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.