The Guardian’ın gerçekleştirdiği incelemede, Britanya’dan Brezilya’ya, Çin’den Nijerya’ya, Rusya’dan Hindistan’a uzanan coğrafyada en az 150 Telegram kanalının bu tür faaliyetlere ev sahipliği yaptığı belirlendi. Şifreli grup sohbetleri ve ücretli hizmet sunan bazı kanallarda kullanıcılar herhangi bir kadının fotoğrafını yükleyerek yapay zekâ ile cinsel içerikli deepfake videolar oluşturuyor. Bu kanallar aynı zamanda piyasadaki deepfake araçlarına ilişkin ipuçları ve yöntemler paylaşmak için de kullanılıyor.

Telegram, kullanıcıların sınırsız katılımcıya içerik yayınlayabildiği kanallar ve gruplar oluşturmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifreli bir mesajlaşma platformu olarak öne çıkıyor. Kullanım koşullarında “herkese açık” kanallar ve botlar üzerinden “yasadışı pornografik materyal” dağıtımı ile “birçok ülkede suç sayılan eylemler” açıkça yasaklanmış durumda. Telemetr.io’nun bağımsız analiz ve veri tabanından elde edilen bilgiler, Telegram’ın bu tür bazı çıplaklaştırma kanallarını kapattığını ortaya koyuyor.

Telegram yetkilileri Guardian’a yaptıkları açıklamada, deepfake pornografisi ve bu içeriklerin üretimine yarayan araçların kullanım şartlarına göre kesin olarak yasaklandığını vurguladı. Şirket, tespit edilen bu tür materyallerin düzenli olarak platformdan silindiğini ifade etti. Özel yapay zekâ sistemleriyle desteklenen moderasyon ekibinin herkese açık alanları aktif olarak taradığını, aynı zamanda kullanıcı şikayetlerini inceleyerek ihlal içeren içerikleri temizlediğini belirtti.

Telegram, 2025 yılı boyunca 952 binden fazla sakıncalı içeriği platformundan kaldırdığını açıkladı.