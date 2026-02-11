OLAYLAR

1250 - Eyyubiler ile Fransa Kralı IX. Louis önderliğindeki Haçlılar arasındaki Mansure Muharebesi sona erdi.

1752 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi, Pensilvanya'da açıldı.

1808 - Antrasit, ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.

1809 - Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.

1826 - University College London kuruldu.

1843 - Giuseppe Verdi'nin "I Lombardi alla prima crociata" adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.

1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.

1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.

1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.

1926 - Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet gazetesi, yayımlanmaya başladı.

1928 - Kış Olimpiyat Oyunları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

1936 - İstanbul'da kar fırtınası; binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1939 - Lockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak, Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.

1940 - Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik işbirliği antlaşması imzalandı.

1941 - Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.

1945 - Birleşik Krallık Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in bir araya geldiği, 4 Şubat'ta başlayan Yalta Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin esasları belirlendi.

1953 - SSCB, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1957 - Muhalefet milletvekilleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik istedi.

1957 - Gazeteci Metin Toker tutuklanarak ceza evine girdi. Metin Toker, Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki davadan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, "Damadımın tutuklanması haberine üzülmedim, bu şerefli bir mahkümiyettir" dedi.

1959 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.

1961 - 5 parti kuruldu. Adalet Partisi, Memleketçi Serbest Parti, Çalışma Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi ve Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi.

1961 - Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1964 - Tayvan, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1964 - Limasol'da (Kıbrıs) Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı.

1965 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam'daki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1965 - Yeni Adana gazetesi, Dünya Basın Başarı Ödülü'nü kazandı.

1969 - Amerikan 6. Filosu'nu protesto gösterileri sürüyor; 1969'da üniversite öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu, 6. Filo'nun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü.

1971 - ABD, Birleşik Krallık, SSCB ve diğer ülkeler arasında, uluslararası sularda nükleer silahların kullanılmaması konusunda antlaşma imzalandı.

1973 - Vietnam Savaşı: ilk Amerikalı esirleri serbest bırakıldı.

1978 - Çin, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'in eserlerine uyguladığı sansürü kaldırdı.

1979 - 15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. Şah'ın Başbakanı Şahpur Bahtiyar istifa etti.

1981 - Polonya'da Komünist Parti, Józef Pińkowski'yi Başbakanlıktan aldı; yerine General Wojciech Witold Jaruzelski'yi getirdi.

1988 - Avusturya halkının yüzde 70'i Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın istifa etmesini istemedi. Kurt Waldheim Nazi geçmişine ilişkin sorgulanmıştı.

1990 - Mike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını, Buster Douglas'a nakavt olarak kaybetti.

1990 - Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.

1992 - Azerbaycan Merkez Bankası kuruldu.

2000 - Romanya'da bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu.

2006 - Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedinde, insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldular.

2007 - ÖDP'nin 5. olağan kongresinde, Genel Başkanlığa Ufuk Uras seçildi.

2008 - Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölen dokuz Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2011 - Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, uzun bir direnmenin ardından istifa ettiğini açıkladı.

2015 - Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, tecavüze uğrayarak öldürüldü. Olay Türkiye'de kadın hakları eylemlerine dönüştü.

DOĞUMLAR

1466 - Yorklu Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (ö. 1503)

1535 - XIV. Gregorius, 5 Aralık 1590 - 16 Ekim 1591 döneminde Katolik kilisesi Papası (ö. 1591)

1776 - Yannis Kapodistrias, Yunan devlet adamı, diplomat ve siyasetçi (Birinci Yunanistan Cumhuriyeti'nin ilk Valisi (ö. 1831)

1791 - Aleksandros Mavrokordatos, Yunan siyaset adamı (ö. 1865)

1839 - J. Willard Gibbs, Amerikalı bilim insanı (ö. 1903)

1845 - Ahmet Tevfik Okday, Osmanlı'nın son Sadrazamı (ö. 1936)

1847 - Thomas Edison, Amerikalı bilim insanı, mucit ve 1093 patent sahibi (ö. 1931)

1881 - Carlo Carrà, İtalyan ressam (ö. 1966)

1882 - Joe Jordan, Afroamerikan müzisyen ve besteci (ö. 1971)

1883 - Tevfik Rüştü Aras, Türk siyasetçi ve diplomat (ö. 1972)

1887 - John van Melle, Güney Afrikalı yazar (ö. 1953)

1890 - Takazumi Oka, Japon asker (ö. 1973)

1896 - Józef Kałuża, Polonyalı millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1944)

1898 - Leo Szilard, Macar-Amerikalı fizikçi ve mucit (ö. 1964)

1902 - Arne Jacobsen, Danimarkalı mimar ve tasarımcı (ö. 1971)

1909 - Joseph L. Mankiewicz, Amerikalı yapımcı, yönetmen, senarist ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü, En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1993)

1909 - Max Baer, Amerikalı boksör (ö. 1959)

1915 - Richard Hamming, Amerikalı matematikçi (ö. 1998)

1917 - Sidney Sheldon, Amerikalı yazar, oyun yazarı ve senarist (ö. 2007)

1920 - I. Faruk, Mısır Kralı (ö. 1965)

1926 - Leslie Nielsen, Kanadalı oyuncu ve komedyen (ö. 2010)

1929 - Burhan Sargın, Türk millî futbolcu

1933 - Chad Morgan, Avustralyalı müzisyen (ö. 2025)

1936 - Burt Reynolds, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2018)

1937 - Ayşe Seyitmuratova, Kırım Tatar sivil haklar aktivisti (ö. 2025)

1937 - Mauro Staccioli, İtalyan heykeltıraş (ö. 2018)

1939 - Okay Temiz, Türk caz müzisyeni

1942 - Mike Markkula, Amerikalı yatırımcı ve girişimci

1942 - Otis Clay, Amerikalı blues, gospel ve soul müzisyeni ve şarkıcı (ö. 2016)

1943 - Serge Lama, Fransız şarkıcı

1944Bernie Bickerstaff, Amerikalı basketbol antrenörü

Mike Oxley, Amerikalı siyasetçi (ö. 2016)

1945 - Burhan Galyun, Suriyeli siyaset bilimci ve sosyolog

1947 - Yukio Hatoyama, Japon siyasetçi

1950 - İdris Güllüce, Türk siyasetçi (Türkiye eski Çevre ve Şehircilik Bakanı)

1956 - Oya Başar, Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu

1962 - Sheryl Crow, Amerikalı müzisyen

1963 - José Mari Bakero, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

1964 - Sarah Palin, Amerikalı siyasetçi

1969 - Jennifer Aniston, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1969 - Yoshiyuki Hasegawa, Japon futbolcu

1971 - Damian Lewis, İngiliz aktör ve film yapımcısı

1972 - Amanda Peet, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1973 - Shawn Hernandez, Amerikalı güreşçi

1973 - Varg Vikernes, Norveçli müzisyen

1974 - Ayça Mutlugil, Türk oyuncu ve senarist

1974 - Alex Jones, Amerikalı radyo şovu sunucusu ve komplo teorisyeni

1974 - Saša Gajser, Sloven futbolcu

1974 - D'Angelo, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)

1976 - Hakan Bayraktar, Türk futbolcu

1977 - Mike Shinoda, Japon-Amerikalı müzisyen, yapımcı, şarkıcı ve Linkin Park grubunun kurucularından

1977 - Mustafa Üstündağ, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1979 - Mabrouk Zaid, Suudi milli futbolcu

1980 - Mark Bresciano, Avustralyalı futbolcu

1981 - Kelly Rowland, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, dansçı, oyuncu ve Destiny's Child grubunun üyesi

1982 - Christian Maggio, İtalyan millî futbolcu

1982 - Neil Robertson, Avustralyalı snooker oyuncusu

1983 - Benhamadi Ybnou Charaf, Mayotteli futbolcu

1983 - Hocine Ragued, Tunuslu futbolcu

1983 - Rafael van der Vaart, Hollandalı futbolcu

1984 - Doka Madureira, Bulgar futbolcu

1986 - Francisco Silva, Şilili futbolcu

1986 - Gabriel Boric, Şilili siyasetçi ve Şili cumhurbaşkanı

1987 - José Callejón, İspanyol futbolcu

1987 - Ervin Zukanović, Bosna-Hersekli futbolcu

1987 - Luca Antonelli, İtalyan millî futbolcu

1987 - Wu Yiming, Çinli buz patenci

1988 - Wellington Luís de Sousa, Brezilyalı futbolcu

1989 - Josef de Souza, Brezilyalı futbolcu

1990 - Javier Aquino, Meksikalı futbolcu

1990 - Jonas Hector, Alman futbolcu

1991 - Darwin Andrade, Kolombiyalı futbolcu

1991 - Nikola Mirotić, İspanyol millî basketbolcu

1992 - Louis Labeyrie, Fransız basketbolcu

1992 - Rubén Belima, Ekvator Gineli futbolcu

1992 - Taylor Lautner, Amerikalı oyuncu

1993 - Ben McLemore, Amerikalı basketbolcu

1993 - Hörður Björgvin Magnússon, İzlandalı futbolcu

1994 - Hamza Dursun, Türk milli kayakçı

1994 - Musashi Suzuki, Japon futbolcu

1995 - Milan Škriniar, Slovak futbolcu

1996 - Jonathan Tah, Alman futbolcu

1996- Lucas Torreira, Uruguaylı futbolcu

1996 - Miladin Stevanovic, Sırp futbolcu

1997 - Rosé, Yeni Zelandalı şarkıcı ve dansçı

1998 - Khalid, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1999 - Andriy Lunin, Ukraynalı futbolcu

2002 - Liam Lawson, Yeni Zelandalı Formula 1 pilotu

ÖLÜMLER

55 - Britannicus, Roma İmparatoru Claudius ve üçüncü karısı Roma İmparatoriçesi Messalina'nın oğlu (d. 41)

244 - III. Gordianus, Roma İmparatoru. I. Gordianus'un torunu (d. 225)

641 - Herakleios, Bizans İmparatoru (d. 575)

731 - II. Gregorius, Katolik Kilisesi'nin 89. Papası (d. 669)

1503 - Yorklu Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (d. 1466)

1650 - René Descartes, Fransız matematikçi, bilim insanı ve filozof (d. 1596)

1823 - William Playfair, İskoç mühendis ve siyasi ekonomist (d. 1759)

1829 - Aleksandr Griboyedov, Rus oyun yazarı, besteci, şair ve diplomat (d. 1795)

1857 - Sadık Rıfat Paşa, Osmanlı Hariciye Nazırı (d. 1807)

1868 - Léon Foucault, Fransız fizikçi (Foucault sarkacı ve jiroskop araçlarıyla tanınan) (d. 1819)

1870 - Carlos Soublette, Venezuela Devlet Başkanı (d. 1789)

1872 - Edward James Roye, Liberyalı tüccar ve siyasetçi (d. 1815)

1884 - Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1832)

1888 - Sarah Elmira Royster, Edgar Allan Poe'nun sevgilisi (d. 1810)

1892 - James Skivring Smith, Liberyalı doktor ve siyasetçi (d. 1825)

1894 - Emilio Arrieta, İspanyol besteci (d. 1823)

1941 - Rudolf Hilferding, Avusturya doğumlu Alman politikacı (d. 1877)

1948 - Sergei Eisenstein, Rus yönetmen ve senarist (d. 1898)

1949 - George Botsford, Amerikalı Ragtime bestecisi (d. 1874)

1963 - Sylvia Plath, Amerikalı şair ve yazar (d. 1932)

1970 - Tahsin Yazıcı, Türk asker ve siyasetçi (d. 1892)

1975 - Cemal Hüsnü Taray, Türk siyasetçi (d. 1893)

1976 - Lee J. Cobb, Amerikan oyuncu (d. 1911)

1977 - Clarence Garrett, Amerikalı beyzbol oyuncusu (d. 1891)

1978 - James Bryant Conant, Amerikalı kimyager (d. 1893)

1982 - Takashi Shimura, Japon oyuncu (Yedi Samuray) (d. 1905)

1985 - Henry Hathaway, Amerikalı sinema yönetmeni ve aktör (d. 1898)

1986 - Frank Herbert, Amerikalı yazar (d. 1920)

1989 - Leon Festinger, Amerikalı sosyal psikolog (d. 1919)

1992 - Hikmet Tanyu, Türk akademisyen, şair ve yazar (d. 1918)

1993 - Robert William Holley, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1922)

2000 - Roger Vadim, Fransız film yönetmeni (d. 1928)

2006 - Kani Yılmaz, PKK'nın bir dönem üst düzey yöneticisi (d. 1950)

2006 - Peter Benchley, Amerikalı yazar (d. 1940)

2010 - Alexander McQueen, İngiliz moda tasarımcısı ve desinatör (d. 1969)

2012 - Siri Bjerke, Norveçli siyasetçi ve bakan (d. 1958)

2012 - Whitney Houston, Amerikalı şarkıcı (d. 1963)

2014 - Alice Babs, İsveçli şarkıcı (d. 1924)

2015 - Anne Cuneo, İsviçreli-Fransız gazeteci, film yönetmeni ve senarist (d. 1936)

2015 - Roger Hanin, Fransız oyuncu (d. 1925)

2015 - Bob Simon, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (d. 1941)

2016 - William Haze, Amerikalı oyuncu ve müzik menajeri (d. 1966)

2016 - Kevin Randleman, Amerikalı dövüş sporcusu ve güreşçi (d. 1971)

2017 - Danièle Djamila Amrane-Minne, Fransız kadın hakları savunucusu aktivist (d. 1939)

2017 - Chavo Guerrero Sr., Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1949)

2017 - Kurt Marti, İsviçreli teolog ve şair (d. 1921)

2017 - Fab Melo, Brezilyalı eski basketbolcu (d. 1990)

2017 - Jiro Taniguchi, Japon çizer, yazar ve animatör (d. 1947)

2018 - Vic Damone, Amerikalı geleneksel pop-grup şarkıcısı, söz yazarı, oyuncu, radyo, televizyon sunucusu ve şovmen (d. 1928)

2018 - Jan Maxwell, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1956)

2018 - Juozas Preikšas, Litvanyalı Roma Katolik piskopos (d. 1926)

2019 - Ricardo Boechat, Arjantin doğumlu Brezilyalı haber sunucusu, yazar ve gazeteci (d. 1952)

2019 - Sibgatullah Müceddidi, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olmuştur (d. 1926)

2020 - François André, Fransız siyasetçi (d. 1967)

2020 - Ramjit Raghav, Dünyanın en yaşlı babası (d. 1916)

2021 - L. Desaix Anderson, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (d. 1936)

2021 - Rusty Brooks, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1958)

2021 - Joan Weldon, Amerikalı şarkıcı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)

2023 - Selçuk Yaşar, iş insanı (d. 1925)

2023 - Deniz Baykal, Türk siyasetçi, eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, eski bakan ve başbakan yardımcısı (d. 1938)

2024 - Yılmaz Karakoyunlu, Türk siyasetçi ve yazar (d. 1936)

2024 - Füruzan, Türk yazar (d. 1932)

2025 - Félix Cumbé, Haitili şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1964)