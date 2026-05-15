Antalya’da Düden Şelalesi falezlerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Mehmet Şan hayatını kaybetti. İddiaya göre Şan, telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek falezlerden kayalık alana düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler bölgede yoğun çalışma yürüttü.

İlk olarak deniz polisinin ulaşmaya çalıştığı Şan için daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri halat sistemi kurarak falezlerden aşağı indi. Dalgıç polisler tarafından suda hareketsiz halde bulunan Şan’ın cansız bedeni, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.