iPhone 17’DE "MATEMATİK" ŞAŞTI: VERGİ TUTARI 100 BİN TL’YE KOŞTU

Teknoloji devi Apple’ın 5 Mayıs’ta yaptığı yüzde 9 ila 12’lik zamlar, Türkiye’de cep telefonu üzerindeki vergi yükünü bir kez daha tartışmaya açtı. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, zamlarla beraber 188 bin 999 lira olan iPhone 17 Pro Max (2 TB) modelindeki vergi ve paylar, yeni zamla birlikte 95-100 bin TL bandına yükseldi. Zamdan önce ise bu sayı 85 bin liraydı.

MATRAH ARTTIKÇA VERGİ KATLANIYOR

Türkiye’de cep telefonları; TRT Bandrolü, Kültür Bakanlığı payı, ÖTV ve tüm bunların toplamı üzerinden alınan yüzde 20 KDV ile vergilendiriliyor. Üst segment telefonlarda bu yük, cihazın çıplak fiyatının yüzde 100’ünü aşıyor. Zam sonrası iPhone 17 serisinin giriş modeli 84 bin 999 TL’ye çıkarken, serinin en pahalı ürünü olan iPhone 17 Pro Max (2 TB) 188 bin 999 TL ile rekor kırdı.

MOBİSAD BAŞKANI: KURALA UYAN CEZALANDIRILIYOR

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, artan fiyatlar karşısında tüketicinin zorlandığını belirterek taksit sınırlarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut 20 bin TL sınırının çok geride kaldığını ifade eden Turnacı, şu taleplerde bulundu:

Taksit Sınırı Değişmeli: 50 bin TL’ye kadar olan cihazlara 12, üzerindekilere 6 taksit imkanı tanınmalı.

Haksız Rekabet Son Bulmalı: Bazı firmaların cep telefonu satışını "eğitim, mobilya veya beyaz eşya" gibi göstererek taksit kısıtlamasını deldiğini belirten Turnacı, bu durumun sektörde adaletsizlik yarattığına dikkat çekti.

YILDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

Türkiye’de yılda ortalama 11-12 milyon adet cep telefonu satıldığını belirten sektör temsilcileri, ithalat için ödenen 2,5 milyar dolara karşılık devletin kasasına giren vergi gelirinin de en az bu seviyelerde olduğunu ifade ediyor.