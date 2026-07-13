Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, yapay zeka kaynaklı aşırı talep nedeniyle sektörün 2027 yılında şimdiye kadarki en ciddi arz sıkıntısını yaşayabileceğini duyurdu. Yapılan projeksiyonlar, üretim kapasiteleri artsa bile bu uzun soluklu krizin 2030 yılı sonrasında dahi etkilerini sürdüreceğini gösteriyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ DEVAASA TALEBE YETMİYOR

Reuters’a özel açıklamalarda bulunan SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung, tedarik açısından önümüzdeki dönemin sektör tarihinin en zorlu yılları olacağını vurguladı. Müşteri talebinin 2030 yılının ötesinde bile mevcut tedarik kapasitelerinin üzerinde kalacağını öngördüklerini belirten Kwak, sorunu çözmek için tüm sınırları zorladıklarını ifade etti. Nvidia ve AMD’nin yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) çözümlerindeki liderliği sayesinde yapay zeka ekosisteminin en kritik oyuncusu olan SK Hynix, bu gelişmelere paralel olarak Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının ardından hisselerinde gün içinde yüzde 13,3’lük bir artış yakaladı.

YENİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN ABD MASADA

Kritik arz açığını kapatmak isteyen Güney Koreli çip devi, yeni yonga plakası (wafer) üretim tesisi için küresel lokasyon arayışını hızlandırdı. CEO Kwak, yatırım yapılacak bölgede yeterli arazi, enerji, su altyapısı, nitelikli iş gücü ve rekabetçi maliyet kriterlerini ön planda tuttuklarını, bu doğrultuda ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya seçeneklerinin masada olduğunu belirtti. Mevcut üretimini Güney Kore'deki Icheon ve Cheongju tesislerinde sürdüren şirket, Yongin kentinde de devasa bir üretim kompleksinin inşasına devam ediyor.

Bunun yanı sıra küresel yatırımlarını da genişleten SK Hynix, ABD’nin Indiana eyaletinde 4 milyar dolarlık bir gelişmiş çip paketleme tesisi kurarken, yapay zeka çözümleri için 10 milyar dolarlık ek bir bütçe daha ayırdı. Ayrıca Samsung Electronics ile birlikte Güney Kore hükümetinin bellek kapasitesini 5 yıl içinde iki katına çıkarma projesine dahil olan şirket, bu büyük ulusal program kapsamında 400 trilyon wonluk (yaklaşık 266 milyar dolar) dev bir yatırım hamlesine imza atıyor.

BELLEK KRİZİ SÜRMEYE DEVAM EDECEK

Son dönemde yapay zeka yatırımlarının hız kesebileceğine yönelik piyasa tartışmaları yaşansa da sektörün lider isimleri bellek talebinin katlanarak artacağı konusunda hemfikir. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka belleklerindeki arz sıkıntısının önümüzdeki birkaç yıl daha kesin olarak devam edeceğini ve SK Hynix'in en büyük iş ortakları kalmayı sürdüreceğini doğruladı. Finans devlerinden UBS, küresel DRAM pazarındaki arz yetersizliğinin en az 2028'in ikinci çeyreğine kadar süreceğini tahmin ederken; Bank of America ise küresel hiper ölçekli şirketlerin teknoloji sermaye harcamalarının önümüzdeki yıl 1,15 trilyon dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor.