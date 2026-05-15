Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlığında toplandı. Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kurulda, vatandaşların merakla beklediği su indiriminin detayları paylaşıldı.

Başkan Yüceer, indirim oranlarının farklı tüketim gruplarına ve sosyal kesimlere göre şu şekilde uygulanacağını duyurdu:

Genel Kullanım: 1-10 metreküp arası su tüketimine %50 indirim.

Engelli Vatandaşlar: %75 indirim.

Şehit ve Gazi Aileleri: %90 indirim.

65 Yaş Üstü Muhtaç Aileler: %75 indirim.

Söz konusu yeni tarifelerin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren su faturalarına yansıtılacağı belirtildi.

Seçim öncesi verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yüceer, indirimin sürdürülebilir bir altyapı hazırlığından sonra geldiğini vurguladı. Yüceer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özkaynaklarımızı güçlendirerek bugün bu indirimi yapabilecek seviyeye ulaştık. Göreve geldiğimizde hemen yapacağımızı değil, gerekli altyapıyı ve mali gücü sağladıktan sonra gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Çok şükür bugün o güce kavuştuk."

Suyun belediyeye olan maliyetine de dikkat çeken Yüceer, mevcut durumda suyun metreküp maliyetinin 110 TL olduğunu, ancak vatandaşlara halihazırda 69,71 TL’den (maliyetin %38 altında) sunulduğunu belirtti. Yeni indirimle birlikte mali yapının bu farkı karşılayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.