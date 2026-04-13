Süleymanpaşa Belediyesi'nin güvenli yapılaşma vizyonu doğrultusunda, ilçenin ilk kentsel dönüşüm hamlesi Hürriyet Mahallesi'nde hayata geçiyor. 99 dairelik Tek Yapı Sitesi’nde başlayan proje için ilk kazma, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın katılımıyla vuruldu.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve geçmiş depremlerde hasar gördüğü tespit edilen 99 dairelik Tek Yapı Sitesi’nde kentsel dönüşüm süreci resmen başladı. Aklar İnşaat tarafından yürütülecek ve mevcut yapıların yıkım işlemlerinin Efe İnşaat tarafından gerçekleştirildiği projenin ilk gününde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Nallar, iş makinesinin başına geçerek ilk yıkım hamlesini yaptı.

Hayata geçirilen bu çalışmanın, ilçede bugüne kadar gerçekleştirilen ilk kentsel dönüşüm projesi olduğu belirtildi.

“İLÇEMİZDEKİ DAYANIKSIZ YAPI ORANI YÜZDE 67”

Yıkım alanında yetkililerden bilgi alan ve süreci değerlendiren Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçe genelindeki yapı stokunun durumuna dikkat çekti. Süleymanpaşa'da depreme dayanıksız yapı oranının yüzde 67 seviyelerine ulaştığını vurgulayan Başkan Nallar, kentsel dönüşüm süreçlerinin vakit kaybetmeden hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Site sakinlerinin yüklenici firma ile anlaşarak örnek ve hızlı bir süreç başlattığını belirten Nallar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu tür projelere bürokratik anlamda tam destek verdiklerini ifade etti.

“GELİN, ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRELİM”

Gölcük ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin acı tablosunu bizzat tecrübe ettiğini hatırlatan Başkan Volkan Nallar, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara ve yüklenici firmalara şu sözlerle çağrıda bulundu: “Süleymanpaşa Belediyesi olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Gelin, şehrimizi birlikte dönüştürelim ve bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Bizim tek önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenli binalarda, huzur ve sağlıkla yaşamasıdır. Bugün burada ilk kepçeyi vurarak Süleymanpaşa için çok önemli bir adım atıyoruz. Bu dev projenin şehrimize ve tüm hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Güvenlik önlemlerinin titizlikle alındığı yıkım çalışmalarının ardından, yeni ve depreme dayanıklı konutların inşası için zemin hazırlıklarına başlanacak