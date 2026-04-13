Açıklanan güncel bankacılık verilerine göre, birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiri tabloları netleşti.
İşte 500 BİN TL 'si olanın 55 günde kazanacağı oranı sizin için derledik.
Faiz yarışında büyük değişim: En yüksek getiri kimde?
Bankaların güncel mevduat faiz oranları ve net getiri tabloları yayımlandı. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için en çok kazandıran banka ve getiri oranlarını sizin için derledik.
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap):
%45,00 faiz oranı | 27.971 TL net getiri | 527.971 TL vade sonu tutar
(7.500 - 22.000.000 TL arası bakiyeler için geçerlidir)
ON (ON Plus):
%45,00 faiz oranı | 27.971 TL net getiri | 527.971 TL vade sonu tutar (1.000.000 TL'ye kadar geçerlidir)
Alternatif Bank (VOV Hesap):
%45,00 faiz oranı | 27.971 TL net getiri | 527.971 TL vade sonu tutar (Üyelik bitmeyen hoş geldin faizi avantajıyla)
ING (Turuncu Hesap):
%45,00 faiz oranı | 27.971 TL net getiri | 527.971 TL vade sonu tutar (Yeni müşterilere özel 90 gün kampanya süresi)
Getirfinans (Vadeli Hesap):
%40,50 faiz oranı | 25.174 TL net getiri | 525.174 TL vade sonu tutar (32 gün vadede %41,50 faiz fırsatı sunulmaktadır)
Enpara.com (Vadeli Mevduat):
%33,50 faiz oranı | 20.823 TL net getiri | 520.823 TL vade sonu tutar (Sadece başlangıçta değil, her zaman yüksek faiz garantisi)
Akbank (Vadeli TL Hesap):
%35,00 faiz oranı | 21.755 TL net getiri | 521.755 TL vade sonu tutar (Yeni müşterilere özel 32 gün vadede %43 fırsatı bulunmaktadır)
N Kolay (N Kolay Bono):
%40,00 faiz oranı | 24.863 TL net getiri | 524.863 TL vade sonu tutar (Piyasada faizler düşse bile geçerliliğini korur)
Yatırım kararı alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bu değerlendirmede elde edilen 31 bin TL'yi aşan net getiri, bankaların sunduğu en üst limitli oranlara dayanmaktadır. Ancak 55 günlük bir yatırım planlaması yaparken kampanya koşulları kritik bir rol oynamaktadır.
Örneğin; bazı bankalar yüksek faiz oranını sadece ilk 32 gün için "hoş geldin" faizi olarak sunarken, bazıları bunu 90 güne kadar uzatabilmektedir.
55 günlük süreçte getiri kaybı yaşamamak adına, seçilen bankanın kampanya süresinin yatırımın tüm vadesini kapsadığından emin olunmalıdır.