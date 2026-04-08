Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2025 yazında Şarköy’den Gelibolu’ya kadar uzanan ve yerleşim yerlerinin tahliyesine neden olan büyük yangın felaketinin ardından, bölgenin afet müdahale kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak Şarköy İtfaiye İstasyonu’nu 4 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek açılış töreniyle hizmete açıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Güvenli Şehir Tekirdağ' vizyonu doğrultusunda Şarköy ilçesinin afet direncini artıracak önemli bir yatırımı tamamladı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında meydana gelen ormanların yanı sıra tarım arazilerini de etkileyen ve yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine neden olan büyük yangın felaketinde, tüm imkânlarını seferber ederek söndürme çalışmalarına güçlü bir destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, bu acı tecrübeden yola çıkarak bölgeyi her türlü afete karşı koruyacak modern bir 'Afet Üssü' inşa etti.

FELAKETİN İZLERİ MODERN YATIRIMLA SİLİNİYOR

Şarköy’den Gelibolu hattına kadar geniş bir alanı etkisi altına alan 2025 yangınında, lojistik ve hızlı müdahalenin önemi bir kez daha anlaşılmıştı. Mevcut istasyonun kapasite yetersizliğini gidermek amacıyla İstiklâl Mahallesi’nde inşa edilen yeni tesis, 1307,80 metrekarelik devasa alanıyla olası afetlerde harekât merkezi görevi görecek. 7 adet itfaiye aracının aynı anda çıkış yapabileceği kapalı park alanı ve 138 metreküplük yeraltı su deposu, saniyelerin kritik olduğu yangınlarda müdahale hızını iki katına çıkaracak.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI

Yerleşim yerlerinin tehdit altında kaldığı ve binlerce hektar alanın zarar gördüğü dönemdeki eksiklikler göz önünde bulundurularak tasarlanan istasyon, Şarköy halkının can ve mal güvenliği için bir nevi 'sigorta' niteliği taşıyor. Personelin eğitim alabileceği dershanesi, teknik hacimleri ve sosyal donatılarıyla 7/24

teyakkuzda kalacak olan merkez, sadece yangınlarda değil, deprem ve sel gibi diğer tüm afet durumlarında da tam donanımlı bir üs olarak hizmet verecek.

HER DETAY TİTİZLİKLE PLANLANDI

Tesis bünyesinde; operasyonel alanların yanı sıra personelin temel ihtiyaçlarına yönelik yatakhane, yemekhane, mescit ve hobi alanları yer alıyor. Ayrıca personelin fiziksel kondisyonunu koruması için basketbol ve voleybol sahaları ile 18 araçlık otopark da projenin parçası olarak tamamlandı. Bu modern altyapı, Şarköy’ün afetlere karşı savunma hattını çok daha dirençli bir seviyeye taşıyor.

CANDAN BAŞKAN: “YURTTAŞLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK BİZİM EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy’ün geçmişte yaşadığı büyük yangının yarattığı tahribatı unutmadıklarını vurgulayarak, “2025’te yerleşim yerlerimizin boşaltıldığı, ciğerlerimizin yandığı o zor günlerde ekiplerimizle en ön saftaydık. Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak bizim en öncelikli görevimiz. Şarköy İtfaiye İstasyonumuz, bu güvenlik zincirinin en güçlü halkası olacak. Tüm hemşehrilerimizi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz açılış törene davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.