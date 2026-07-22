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E-devlet üzerinden yaptığı sorgulamada Ankara Mamak İlçe teşkilatı üyesi olduğu görülen Aybaş, "Benim bilgim ve onayım olmadan böyle bir üyelik işlemi nasıl yapılabildi? Kişisel bilgilerimiz kimlerin elinde ve bu işlemler hangi yöntemle gerçekleştiriliyor?" dedi.

Aybaş'ın açıklaması şöyle:

Bugün e-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada, bilgim ve açık rızam dışında bir siyasi parti üyeliği kaydının bulunduğunu gördüm.

Benim bilgim ve onayım olmadan böyle bir üyelik işlemi nasıl yapılabildi? Kişisel bilgilerimiz kimlerin elinde ve bu işlemler hangi yöntemle gerçekleştiriliyor?

Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza çağrımdır:

📌 e-Devlet'e giriş yapın.

📌 "Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama" hizmetinden üyelik durumunuzu mutlaka kontrol edin.

Eğer sizin de bilginiz dışında bir üyelik kaydı bulunuyorsa, hukuki haklarınızı araştırın ve gerekli mercilere başvurmayı değerlendirin.

Bu konuda ben de yasal haklarımı kullanmayı değerlendiriyorum.

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