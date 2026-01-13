Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Özel hayatı ve Fenerbahçe ile ilgili birçok soruyu cevaplayan İtalyan çalıştırıcı, "Ben sakin bir adamım, işimde stresli durumlara alışığım, önemli olana odaklanırım ve bahane aramam." diye konuştu.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında İtalya'da çalışmak istediğini söyleyen Tedesco, "Şu an Fenerbahçe'de çok mutluyum ama gelecekte İtalya'da çalışacağımdan eminim. İtalyan futbolu içimde her zaman var." dedi.

Guendouzi transferi için de konuşan genç teknik direktör, "Doğru adam olduğuna inanıyorum. Gözlerinden çok zeki olduğu belli. Antrenman seviyesi ve taktik hakkında sorular sordu. Bunun neredeyse kimse yapmaz." ifadelerini aktardı.

"SKRINIAR'I BIRAKMAM"

Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtlayan Tedesco, "Milan Skriniar’ın İtalya’ya gitmesi söz konusu bile değil. Onu bırakmam. Milan, saha içinde de dışında da çok önemli. Düzgün bir insan, üst düzey bir karakter. Her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim." dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMESİ PEK OLASI GÖRÜNMÜYOR"

Transferde Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku'yu da yorumlayan Tedesco, "Söylentilerin farkındayım. Christopher Nkunku'yu çok seviyorum. Ama ocak transfer dönemi farklıdır, kimi alacağını her zaman sen belirleyemezsin. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesi bana pek olası görünmüyor." diye konuştu.