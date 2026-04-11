Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

TEDESCO: 'MİLLİ ARADA ANA KONUMUZ BUYDU'

Daha önce savunma konusunda yaptığı özeleştirileri hatırlatılan Tedesco, son oynadıkları iki maçta gol yememelerine dair şunları söyledi:

"Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atakta da hücumda da beraber hareket edebilmek."

'OYUNCULARI ÇOK FAZLA BİLGİYE BOĞMAK İSTEMİYORUZ'

Tedesco ayrıca oyunun durduğu anlarda oyuncularını yanına çağırarak sık sık uyarılarda bulunmasını ise şu sözlerle açıkladı:

"Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz."