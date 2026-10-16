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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, konut fiyatlarındaki reel düşüşün Eylül ayında da devam ettiğini ortaya koydu. Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,3 arttı. Buna karşın konut fiyatları reel olarak yüzde 5,7 geriledi.

İSTANBUL’DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 26,8

Eylül ayında konut fiyatlarındaki yıllık artış İstanbul’da yüzde 26,8 olarak gerçekleşti. Kentte aylık artış yüzde 2 oldu.

Ankara’da konut fiyatları yıllık yüzde 22 artarken aylık artış yüzde 0,1’de kaldı. İzmir’de ise yıllık artış yüzde 21, aylık artış yüzde 1 olarak kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRALARINDA REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 2,4

TCMB verilerine göre Yeni Kiracı Kira Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı. Endeksin yıllık nominal artışı yüzde 26,6 olurken reel değişimi yüzde 2,4 düşüş yönünde gerçekleşti.

İSTANBUL’DA YENİ KİRACI KİRALARI YILLIK YÜZDE 35,5 ARTTI

Eylül ayında yeni kiracı kira endeksi aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,5, Ankara’da yüzde 0,6 ve İzmir’de yüzde 1,1 yükseldi.

Yıllık artış ise İstanbul’da yüzde 35,5, Ankara’da yüzde 25,1 ve İzmir’de yüzde 23,7 olarak kaydedildi.