Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da yapılan elektronik yoklamada, toplantı için gerekli olan milletvekili çoğunluğu sağlanamadı. Birleşime verilen 20 dakikalık aranın ardından yapılan ikinci denemede de yeterli sayıya ulaşılamayınca, Bingöl oturumu “Toplantı yeter sayısı yoktur. 14 Nisan 2026 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.” diyerek kapatmak zorunda kaldı.

MUHALEFETTEN "MAAŞ" VE "DENETİM" TEPKİSİ

gazetepencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, Meclis’in kapanmasının ardından muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar geldi:

CHP’li Ali Mahir Başarır "Meclis’i çalıştırma sorumluluğunun teklif sahibi olan iktidarda olduğunu belirterek "Hiç görmediğim milletvekilleri var. İnsanların vergilerinden maaş alıyoruz, burada görevimizi yapmalıyız. İktidarın burada olmadığını biliyorduk, nitekim Meclis kapandı" ifadelerini kullandı.

Saadet Partili Bülent Kaya, AK Parti’nin "fabrika ayarlarından" uzaklaştığını söyleyerek, parlamentonun hükümeti denetleme yetkisini kaybettiğini iddia etti. Kaya ayrıca kabinenin "teknokrat" ağırlıklı yapısına dikkat çekerek, siyasetin ülke yönetiminden dışlandığını söyledi.

"TEKNOKRAT KABİNE" ELEŞTİRİSİ

Bülent Kaya, mevcut kabinede siyasi geçmişi olan sadece iki isim (Mehmet Şimşek ve Murat Kurum) bulunduğunu, onların da teknokrat kimliklerinin ön planda olduğunu söyledi. Kaya, iktidar milletvekillerinin Genel Kurul’a katılmamasını, "ülke yönetiminde etkili olamamalarına verdikleri bir tepki" olarak yorumladı.

GÖZLER 14 NİSAN’DA

Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşülemeyen kanun teklifleri ve komisyon raporları, 14 Nisan Salı günü yapılacak birleşime ertelendi. Siyasi kulislerde, iktidar grubunun katılım sorununun önümüzdeki hafta nasıl aşılacağı merak konusu.