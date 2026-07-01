Kaynak: İHA

Ankara'da düzenlenen geniş katılımlı ‘TBB Araç Teslim Töreni' ile farklı siyasi partiler tarafından yönetilen 121 belediyeye, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda kullanılacak toplam 122 yeni hizmet aracı ve iş makinesi teslim edildi.

Törene katılan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel yönetimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda titizlikle hazırlanan dağıtımın detaylarını paylaştı. Teslim edilen iş makineleri ve hizmet araçları arasında 29 ekskavatör, 26 kazıcı yükleyici, 18 yarım otobüs, 16 kombine kanal açma aracı, 8 itfaiye aracı, 8 yol süpürme aracı, 6 vidanjör, 3 çöp kamyonu, 3 lastik tekerlekli ekskavatör, 2 greyder, 2 loder ve 1 adet pikap kamyonet yer aldı. Bu son büyük sevkiyatla birlikte TBB, yalnızca 2026 yılı içinde 296 belediyeye 308 araç ulaştırmış oldu. Son iki yıllık döneme bakıldığında ise toplamda 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiği açıklandı.

Törende belediye başkanlarına seslenen Başkan Vahap Seçer, TBB'nin bütçesinin çok büyük bir kısmını bu tarz araç ve ekipman desteklerine ayırdığını, ancak birliğin rolünün sadece iş makinesi dağıtmaktan ibaret olmadığını vurguladı. TBB'nin çağdaş belediyecilik normlarını yerel yönetimlere aktaran son derece önemli bir rehber ve mihmandar olduğunu belirten Seçer, paranın doğru yönetilmesi ve liyakatli kadroların kurulması olmak üzere iki temel prensibe dikkat çekti. Siyasi kurumlar olan belediyelerin kamuoyundaki "kalifiye eleman çalışmıyor" algısını yıkması gerektiğini ifade eden Seçer, liyakatli personeller yetiştirmek adına eğitim programları, projeler ve çalıştaylar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Finansal kaynakların ve tahsis edilen araçların en efektif şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Seçer, tüm belediye başkanlarını yeni iş birliklerine davet etti. Konuşmaların ardından hibe edilen araçların temsili anahtarları belediye yöneticilerine teslim edildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.