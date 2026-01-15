Türkiye’nin CDS risk priminin 204 seviyesine gerilediğini, Merkez Bankası rezervlerinin ise 200 milyar dolara ulaştığını belirten Çakar, "Bu gelişmeler, kredi mekanizmasının daha sağlıklı işlemesine zemin hazırlayacak. Önümüzdeki dönem hem bankacılık sektörü hem de reel sektör açısından krediye erişimin daha uygun koşullarda sağlanabileceği bir sürece giriyoruz" dedi.

"KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Risk algısındaki düşüşün ve rezervlerdeki artışın, ılımlı bir tablo çizdiğini vurgulayan Çakar, bu tablonun kredi maliyetlerinin aşağı yönlü seyretmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Bankaların daha öngörülebilir bir ortamda hareket etmesinin, özellikle reel sektörün nakit akışı ve yatırım planları açısından olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Çakar’ın açıklamaları, kredi cephesinde daha dengeli ve erişilebilir bir dönemin sinyali olarak değerlendirilirken, gözler önümüzdeki aylarda kredi koşullarında yaşanacak somut değişimlere çevrildi.