Tayland'ın Songkhla eyaletine bağlı Hat Yai şehrinde yerel saatle 16.45 civarında 18 yaşındaki silahlı bir saldırgan, Phatong Prathan Keeriwat Okuluna girerek bazı öğretmenleri ve öğrencileri rehin alırken, okuldan 2-3 el silah sesi yükseldi.

Silah seslerinin yükselmesinin ardında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Okulu tahliye ederek bölgeyi kordon altına alan polis, saldırganı etkisiz hale getirmek üzere operasyon başlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Emniyet Müdür Yardımcısı Wichian Soboon yaptığı açıklamada, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını, olayda bir öğrenci ve bir öğretmen olmak üzere 2 kişinin yaralandığını, rehin alınan tüm kişilerin serbest kaldığını ifade etti. Rehine krizi 2 saat sürerken, saldırganın amacı henüz bilinmiyor.