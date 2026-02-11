Açlık sınırının 31 bin TL olduğu ülkemizde asgari ücret 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL! Ekonomik kriz, neredeyse her gün gelen art arda gelen zamlar geçinemeyen vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.
Son ankette rekor: Asal Araştırma'nın anketinde vatandaş bakın ne dedi
Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi 'iyiye' mi yoksa 'kötüye mi' gider?", "Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?" diye sordu. 'Kötüye gider" diyenlerle "Güvenmiyorum" diyenlerin oranı dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Geçinemeyen vatandaşlar sık sık seslendikleri yetkililerden 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar gelmediği için 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.
Asal Araştrıma 26 ilde yaptığı son anketinde vatandaşlara "Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi 'iyiye' mi yoksa 'kötüye mi' gider?" diye sordu.
"İyiye gider" diyenlerin oranı yüzde 20,2 olurken, "fikrim yok- cevap yok" diyenlerin oranı 13,2 oldu.
'Kötüye gider' diyenlerin oranı ise yüzde 66,6 ile rekor kırdı.
Asal diğer sorunda ise vatandaşlara "Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?" diye sordu.
"Hiç güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 35,0 olurken, "Güveniyorum" diyenlerin oranı yüzde 37,1 oldu. "Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum" diyen vatandaşların oranı ise yüzde 9,0.
"Güveniyorum" diyenlerin oranının yüzde 10,8'de kalması dikkat çekti.