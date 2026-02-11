Son ankette rekor: Asal Araştırma'nın anketinde vatandaş bakın ne dedi

Açlık sınırının 31 bin TL olduğu ülkemizde asgari ücret 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL! Ekonomik kriz, neredeyse her gün gelen art arda gelen zamlar geçinemeyen vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.