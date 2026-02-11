Deprem konutlarında ödeme şartları netleşti: 2 yıl ödeme yok

Köy evleri için de aynı model

Köy evlerinde de benzer bir ödeme planı geçerli olacak. Buna göre köy evlerinin taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 TL olarak belirlendi. Peşin satış bedeli 448 bin TL olacak ve yine yaklaşık dörtte bir oranında indirim sağlanacak.