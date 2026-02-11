Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların ödeme planını duyurdu. Açıklamaya göre, arsa ve altyapı giderleri dahil toplam maliyetin yüzde 65’i devlet tarafından karşılanacak.
Deprem konutlarında ödeme şartları netleşti: 2 yıl ödeme yok
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının finansman modeli açıklandı. Devlet maliyetin yüzde 65’ini üstlenecek, taksitler anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıla yayılacak.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Afet konutlarında daha önceki uygulamalara benzer şekilde faizsiz ödeme modeli uygulanacak. Hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan 2 yıl sonra taksit ödemeye başlayacak. Ödemeler 18 yıla yayılan sabit taksit sistemiyle yapılacak.
Bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olacak.
Peşin ödemede önemli indirim
Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ise konutun satış bedeli 484 bin TL olarak açıklandı. Bu yöntemde, satış fiyatının yaklaşık dörtte biri oranında indirim uygulanacağı belirtildi.
Köy evleri için de aynı model
Köy evlerinde de benzer bir ödeme planı geçerli olacak. Buna göre köy evlerinin taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 TL olarak belirlendi. Peşin satış bedeli 448 bin TL olacak ve yine yaklaşık dörtte bir oranında indirim sağlanacak.
Hak sahipleri, talep etmeleri halinde kamu bankaları aracılığıyla kredi kullanabilecek.
Bakanlık, uygulanan modelin depremzede vatandaşları zorlamayacak şekilde planlandığını vurguladı.