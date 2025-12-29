Kocaelispor formasıyla ligin ilk yarısında dikkat çeken bir performansa imza atan Tayfur Bingöl, Ertem Şener'in Youtube kanalına konuk oldu.

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizine yönelik görüşlerini paylaşan Tayfur Bingöl, Portekizli yıldıza 10 numara ve kaptanlığın verilmemesinin yaşanan gelişmeleri tetiklediğini belirtti.

'RAFA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU'

Tayfur Bingöl Rafa Silva ile ilgili şunları söyledi:

"Şu anda Rafa Silva ile ilgili bir problem var. Bunun nedenini bildiğimi düşünüyorum. Rafa benim çok iyi bir arkadaşım, beni sever, benim için de çok özel bir oyuncu. Geçen sezon 37 saniyede gol atmıştım, bu sezon da Kocaelispor ile gol attım. Soyunma odasına girdiğimde Abraham’a dönüp “Tayfur yine gol attı” dedi.

'KAPTANLIK VE 10 NUMARANIN VERİLMEMESİ MORALİNİ BOZDU'

Benim görüşüme göre; Rafa Silva çok özel bir futbolcu. Quaresma'dan sonra gelen en iyi oyuncu. Ancak kaptanlığın ve 10 numaranın kendisine verilmemesi, onun kendini yeterince özel hissetmemesine yol açtı. Oysa Rafa zaten böyle bir oyuncu. Beşiktaş’ın bunu ona daha fazla hissettirmesi gerekiyordu. Bu yapılmayınca moralinin bozulduğunu düşünüyorum.

'BEŞİKTAŞ'I GERÇEKTEN ÇOK SEVİYOR'

Rafa çok iyi bir insan. Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı soyunma odasında hazırlanıyoruz, aynı tünelden sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş’ı gerçekten çok seviyor ve elinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Ancak söylediğim nedenlerden dolayı, bütün enerjisi düştü. Bu benim görüşüm.

'SORUN SERGEN HOCA DEĞİL'

Sorun Sergen hoca değil. Sergen hoca öyle bir insan değil zaten has Beşiktaşlı. Rafa Silva da açıklamalarında çok iyi davrandığını onu tolere ettiğini söylüyor."