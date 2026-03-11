Mutfakta yaygın olarak yapılan bir işlem, gıda zehirlenmesi riskini beklenenden çok daha fazla artırabiliyor. Bakterilerin hızla yayılmasına neden olan bu alışkanlıktan uzak durmak, daha güvenli ve sağlıklı sofralar kurmanın en önemli adımlarından biri. Günlük mutfak rutinlerinde sıkça tekrarlanan bu hatayı öğrenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

TAVUĞU PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKAMAYIN

Sağlıklı ve temiz bir yemek hazırlamak isteyen birçok kişi, tavuğu pişirmeden önce yıkamayı tercih eder. Bu davranış sanıldığı kadar masum değil. Bilinçsizce yapılan bu işlem, gıda zehirlenmesine yol açabilecek bakterilerin yayılmasına neden olabilir.

Food Standards Agency tarafından yapılan uyarılara göre tavuğu pişirmeden önce yıkamak, Campylobacter bakterisinin mutfakta yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bu bakteri; ellerden mutfak tezgâhına, kullanılan kaplardan kıyafetlere kadar birçok yüzeye bulaşabilir.

Lavaboda yıkanan tavuktan sıçrayan su damlacıkları da bakterilerin mutfağın farklı noktalarına yayılmasına neden olabilir. Bu durum, hijyen sağlamak isterken tam tersine riskin büyümesine yol açar.

Uzmanların sık sık yaptığı uyarılara rağmen pek çok kişi bu alışkanlığı sürdürmeye devam ediyor. Kurumun paylaştığı verilere göre İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 44’ü tavuğu pişirmeden önce yıkıyor.

Campylobacter bakterisi ise insanlarda ishal, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere neden olabiliyor. Çoğu vakada hastalık birkaç gün içinde geçse de bazı durumlarda uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açma riski de bulunuyor.