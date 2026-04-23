Cuma akşamlarına damga vuran yapımlar arasında gösterilen dizinin yayın takvimi, son haftalarda yaşanan değişimlerin ardından yeniden merak uyandırdı. İzleyiciler, Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinin ne zaman yapılacağını ve kaçıncı bölümde ekranlara ara verileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

TRT 1’de her cuma yayınlanan dizinin sezon finaline ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, planlarda bir değişiklik olmazsa Taşacak Bu Deniz 5 Haziran 2026 Cuma akşamı sezon finali yapacak. Bu bölümle birlikte dizinin yaz tatiline girmesi bekleniyor. Kesin tarih için kanalın resmi açıklaması bekleniyor.

FİNAL KAÇINCI BÖLÜMDE OLACAK?

Dizinin sezon finalini 31. bölümde yapması öngörülüyor. Şu ana kadar yayınlanan son bölümün 24. bölüm olduğu dikkate alındığında, final öncesinde yaklaşık 7 bölüm daha izleyiciyle buluşacak. Bu süreçte hikâyenin önemli kırılma noktalarına ulaşması bekleniyor.