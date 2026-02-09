Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ile Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem yaparak ürünlerin gelişim sürecini yerinde inceledi. Gerçekleştirilen teknik ziyaretle rekolte beklentisi, bitki sağlığı ve sahadaki son durum değerlendirildi.

Aksaray’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ile Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, kent genelinde hububat üretiminin yoğun olduğu bölgelerde incelemelerde bulunarak bitkilerin fenolojik gelişim evrelerini yerinde gözlemledi.

Teknik personelin de eşlik ettiği programda, ekili alanlardaki çıkış durumu, kardeşlenme, hastalık ve zararlı riskleri ile iklim şartlarının üretime etkileri değerlendirildi.

ÜRETİM SÜRECİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen incelemelerde üreticilerin sahadaki mevcut durumu hakkında bilgi alınırken, sezon boyunca yapılması gereken kültürel işlemler konusunda da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Yetkililer, doğru zamanda doğru müdahalenin verim ve kalite açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti.

İl Müdürü Demir, tarımsal üretimde planlı takibin önemine vurgu yaparak, sahada elde edilen gözlemlerin hem çiftçiye rehberlik ettiğini hem de il genelindeki rekolte projeksiyonlarına veri oluşturduğunu belirtti.

AMAÇ: VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise üreticinin emeğinin korunmasının temel öncelik olduğunu ifade ederek, yapılan gözlemlerin çiftçilerin sezon içerisindeki uygulamalarına ışık tuttuğunu dile getirdi. Koçak, kurumlar arası iş birliğinin sahaya olumlu yansıdığını vurguladı.

Yapılan ziyaretlerde ayrıca tarım arazilerindeki genel görünüm, yağışların etkisi ve ilerleyen süreçte karşılaşılabilecek muhtemel riskler de ele alındı.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Yetkililer, üretim sezonu boyunca fenolojik gözlemlerin devam edeceğini, teknik ekiplerin düzenli aralıklarla arazide bulunarak çiftçiye rehberlik etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Önümüzdeki haftalarda iklim şartlarının seyriyle birlikte bitki gelişiminde yaşanabilecek değişimlerin yeniden değerlendirileceği öğrenildi.