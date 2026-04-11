Edinilen bilgilere göre şirketin yönetiminde eski AKP'li milletvekilleri ve siyasetçi yakınlarının yer alması dikkat çekti. Yönetim kurulunda eski Kütahya Milletvekili Fehmi Kınay ile Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın eşi Özlem Ballı Erkan’ın bulunduğu ifade edildi.

ZARAR BÜYÜYOR, ÖZKAYNAK NEGATİFE DÜŞTÜ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla kurulan şirketin mali tablosu ise ciddi bir bozulmaya işaret ediyor. Lisanslı Depoculuk AŞ’nin 2024 yılında 75 milyon liranın üzerinde zarar ettiği, 2025 yılında da 63 milyon lirayı aşan zarar açıkladığı belirtildi. Şirketin özkaynaklarının ise eksiye düştüğü ve -28 milyon lira seviyesine gerilediği ifade edildi.

“LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE” İDDİASI

Şirketin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kurumun iflas noktasına geldiğini ve lisans iptalinin gündeme gelebileceğini öne sürdü. Alp, üst yönetimin değişmesi gerektiğini savundu.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Tarım Kredi bünyesindeki şirketlerde görev alan isimler de kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Holding yapısında ve bağlı şirketlerde geçmişte siyasette yer almış veya siyasi bağlantıları bulunan birçok ismin yönetimde olduğu belirtiliyor.

GÖZLER TARIM KREDİ’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce uygun fiyat vurgusuyla gündeme getirdiği Tarım Kredi Kooperatifleri, bu kez mali tablo ve yönetim yapısıyla öne çıktı. Şirketin geleceğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.