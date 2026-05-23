Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Meryemağıl Yayla Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet A. yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı minibüs ile Hasan C.’nin kullandığı 68 LC 507 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.