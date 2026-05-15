Aydın Didim’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik zeytin ve zeytinyağında 2026 yılı beklentilerini ölçmek için kolları sıvadı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin tarımsal potansiyelini en iyi yansıtan farklı bölgelerdeki zeytin bahçeleri tek tek ziyaret edilerek kapsamlı incelemeler gerçekleştiriliyor.

Saha çalışmaları sırasında ekipler; zeytin ağaçlarının genel sağlık durumunu, meyve yoğunluğunu ve iklim şartlarının ürün üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Elde edilen veriler, sezon sonunda ne kadar zeytin ve zeytinyağı üretileceğine dair bilimsel öngörülerin oluşturulmasında temel kaynak olarak kullanılacak.

Çalışmaların ardından Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, üretim sürecinin her aşamasında üreticinin yanında olunduğu mesajı verildi. Paylaşımda, "Üreticilerimizin ürünlerinin bol olmasını ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.