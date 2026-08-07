OLAYLAR

626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.

1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.

1807 - İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.

1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.

1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.

1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.

1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.

1966 - Michigan'ın Lansing kentinde, ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.

1970 - Kaliforniya'da bir hakim (Harold Haley) Mahkeme'de önce rehin alındı ve daha sonra da öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Gerilla Ailesi örgütü üyesi George Jackson'ı serbest bıraktırmaktı.

1974 - İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.

1976 - Viking 2 uzay aracı, Mars'ın yörüngesine yerleşti.

1978 - Türkiye Yazarlar Birliği kuruldu.

1981 - The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.

1982 - Ankara Esenboğa Havalimanı'na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yanı sıra 8 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi de yaralandı. Militanlardan Zohrab Sarkisyan öldürüldü, Levon Ekmekçiyan yaralı olarak ele geçirildi.

1989 - Millî Piyango İdaresi, 'Kazı-Kazan' oyununu başlattı.

1990 - Kuveyt'in Irak Birlikleri'nce işgali üzerine, Amerika Birleşik Devletleri "Çöl Kalkanı" harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan'a gönderildi.

1998 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Darüsselam ve Nairobi'deki Konsoloslukları'na yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.

1998 - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 kişi öldü.

2008 - Oset milislerin günlerce Gürcü köylerine yönelik saldırılar düzenlemesi ve "Rus barış gücü"nün buna sessiz kalması üzerine Gürcistan'ın, daha önce tek yanlı bağımsızlığını ilan etmiş olan Güney Osetya'da askerî operasyon başlatmasının ardından, Güney Osetya, Rusya ve Abhazya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı başladı.

DOĞUMLAR

317 - II. Constantius, Konstantin hanedanına mensup Roma imparatoru (ö. 361)

1560 - Elizabeth Báthory, Macar seri katil (ö. 1614)

1876 - Mata Hari, Hollandalı casus (ö. 1917)

1881 - François Darlan, Fransız amirali ve siyasetçi (ö. 1942)

1888 - Muhammed İsrafilov, Rusya İmparatorluk Ordusu'nun subayı (Polkovnik) ve Nazi Almanyası'nda Waffen-SS'nin "Waffen-Standartenführer der SS"

1903 - Ralph Bunche, Amerikalı siyaset bilimci ve diplomat (Filistin'deki barış çalışmalarıyla Nobel Barış ödülü alan BM görevlisi) (ö. 1971)

1911 - Nicholas Ray, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1979)

1932 - Abebe Bikila, Etiyopyalı maratoncu (ö. 1973)

1933 - Jerry Pournelle, Amerikalı bilimkurgu, deneme yazarı, romancı ve gazeteci (ö. 2017)

1933 - Elinor Ostrom, Amerikalı siyaset bilimci, ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2012)

1937 - Monika Ertl, Alman belgesel yapımcısı ve yönetmeni, eylemci ve silahlı örgüt üyesi (ö. 1973)

1939 - Tuncay Gürel, Türk oyuncu (ö. 2014)

1940 - Jean Luc Dehaene, Belçika Krallığı'nın 46. Başbakanı (ö. 2014)

1941 - Gündüz Suphi Aktan, Türk diplomat, yazar ve politikacı (ö. 2008)

1942 - Tobin Bell, Amerikalı aktör

1942 - Sigfried Held, Alman futbolcu ve teknik direktör

1942 - Billy Joe Thomas, Amerikalı şarkıcı (ö. 2021)

1942 - Caetano Veloso, Brezilyalı besteci, şarkıcı, gitarist, yazar ve siyasal aktivist

1942 - Niels Andersen, Danimarkalı oyuncu

1943 - Muhammed Badii, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı

1943 - Alain Corneau, Fransız film yönetmeni ve yazar (ö. 2010)

1944 - Robert Mueller, George W. Bush ve Barack Obama Hükûmetlerinin FBI Başkanı (ö. 2026)

1945 - Kenny Ireland, İskoç oyuncu ve tiyatro yönetmeni (ö. 2014)

1946 - John C. Mather, Amerikalı astrofizikçi

1947 - Sofia Rotaru, Sovyet/Rus şarkıcı, müzisyen, dansçı ve aktris

1949Velid Canbolat, Lübnanlı siyasetçi

Jean-Claude Marin, Fransız yargıç

1952 - Kees Kist, Hollandalı futbolcu

1954 - Melek Baykal, Türk oyuncu

1954 - Valeriy Gazzayev, Rus teknik direktör ve eski futbolcu

1955 - Wayne Knight, Amerikalı oyuncu, komedyen ve dublaj sanatçısı

1958 - Bruce Dickinson, İngiliz müzisyen

1959 - Nurettin İğci, Türk yazar ve senarist

1960 - David Duchovny, Amerikalı oyuncu

1962 - Alain Robert, Fransız dağcı ve gökdelen tırmanıcısı

1963 - Harold Perrineau Jr., Amerikalı oyuncu

1969 - Henrik Dagård, İsveçli atlet

1969 - Paul Lambert, İskoç eski futbolcu ve teknik direktör

1971 - Rachel York, Amerikalı oyuncu

1973 - Kevin Muscat, Avustralyalı futbolcu

1974 - Michael Shannon, Amerikalı aktör

1975 - Charlize Theron, Güney Afrikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1975 - Koray Candemir, Türk müzisyen ve MaSKott grubunun solisti

1977 - Emre Buga, Türk sunucu

1977 - Jamey Jasta, Amerikalı müzisyen

1977 - Samantha Ronson, Britanyalı şarkıcı-şarkı yazarı ve DJ

1978 - Yuliya Çiçerina, Rus şarkıcı

1979 - Tayanç Ayaydın, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1980 - Murat Eken, Türk oyuncu

1980 - Seiichiro Maki, Japon millî futbolcu

1982 - Abbie Cornish, Avustralyalı sinema ve televizyon oyuncusu

1982 - Vasilis Spanulis, Yunan basketbolcu

1982 - Martin Vučić, Makedon şarkıcı

1983 - Murat Dalkılıç, Türk pop şarkıcısı ve söz yazarı

1984 - Danny Miguel, Venezuela asıllı Portekizli futbolcu

1984 - Yun Hyon-seok, Güney Kore şair ve yazar (ö. 2003)

1984 - Stratos Perperoglou, Yunan millî basketbolcu

1986 - Valter Birsa, Sloven millî futbolcu

1987 - Sidney Crosby, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

1987 - Rouven Sattelmaier, Alman futbolcu

1988 - Erik Pieters, Hollandalı millî futbolcu

1989 - DeMar DeRozan, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1992 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)

1992 - Wout Weghorst, Hollandalı futbolcu

1992 - Yusuf Erdoğan, Türk futbolcu

1992 - Adam Yates, İngiliz yol ve pist bisikleti yarışçısı

1992 - Simon Yates, İngiliz yol ve pist yarışı bisikletçisi

1993 - Francesca Eastwood, Amerikalı aktris, model ve televizyon sunucusu

1994 - Oğuz Mataracı, Türk futbolcu

1996Aaron Boupendza, Gabonlu milli futbolcu (ö. 2025)

Dani Ceballos, İspanyol futbolcu

Rowoon, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1997 - Batuhan Daştan, Türk satranç büyükustası

ÖLÜMLER

461 - Majorian (Iulius Valerius Maiorianus), Roma imparatoru (suikast) (d. 420)

1106 - IV. Heinrich, Almanya Kralı (d. 1050)

1580 - Lala Mustafa Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. yaklaşık 1500)

1814 - Joseph Gottfried Mikan, Avusturyalı-Çek botanikçi (d. 1743)

1817 - Pierre Samuel du Pont de Nemours, Fransız yazar, ekonomist (d. 1739)

1820 - Elisa Bonaparte, Fransız prenses (d. 1777)

1834 - Joseph Marie Jacquard, Fransız mucit (d. 1752)

1848 - Jöns Jakob Berzelius, İsveçli kimyacı (d. 1779)

1893 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (d. 1854)

1900 - Wilhelm Liebknecht, Alman siyasetçi ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucusu (d. 1826)

1921 - Aleksandr Blok, Rus şair ve oyun yazarı (d. 1880)

1934 - Herbert Adams Gibbons, Amerikalı gazeteci (d. 1880)

1938 - Konstantin Stanislavski, Rus tiyatro oyuncusu ve yönetmen (d. 1863)

1941 - Rabindranath Tagore, Hint yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1861)

1957 - Oliver Hardy, Amerikalı sinema oyuncusu (Laurel ve Hardy ikilisinden) (d. 1892)

1967 - George Appleyard, İngiliz futbolcu (d. 1900)

1984 - Baha Gelenbevi, Türk fotoğraf sanatçısı, yönetmen ve senarist (d. 1907)

1987 - Nobusuke Kishi, Japon politikacı ve Başbakan (d. 1896)

2002 - Abdurrahman Odabaşı, Türk siyasetçi (d. 1924)

2005 - Peter Jennings, Kanada asıllı Amerikalı gazeteci ve TV haber sunucusu (d. 1938)

2010 - Bruno Cremer, Fransız oyuncu (d. 1929)

2011 - Harri Holkeri, Fin siyasetçi (d. 1937)

2011 - Nancy Wake, II. Dünya Savaşı'nda, Fransız direnişi (d. 1912)

2012 - Murtuz Alaskerov, Hukuk Doktoru, Profesör, Azerbaycan Cumhuriyeti emektar avukatı (d. 1928)

2012 - Sabahattin Kalender, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1919)

2013 - Margaret Pellegrini, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2015 - Frances Oldham Kelsey, Kanadalı-Amerikalı hekim ve aktivist (d. 1914)

2016 - Bryan Clauson, Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1989)

2016 - Sagan Lewis, Amerikalı oyuncu (d. 1953)

2017 - Haruo Nakajima, Japon oyuncu (d. 1929)

2017 - Patsy Ticer, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1935)

2018Étienne Chicot, Fransız oyuncu ve besteci (d. 1949)

Andrew Coburn, Amerikalı roman ve öykü yazarı (d. 1932)

Arvonne Fraser, Amerikalı kadın hakları aktivisti, eğitimci, siyasetçi ve yazar (d. 1925)

Gustavo Giagnoni, Eski İtalyan futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

Richard H. Kline, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1926)

Stan Mikita, Slovak-Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1940)

Carlos Almenar Otero, Venezuelalı şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1926)

2019 - Chris Birch, Amerikalı siyasetçi (d. 1950)

2019 - Kary Mullis, Amerikalı biyokimyacı (d. 1944)

2020 - Nando Angelini, İtalyan aktör (d. 1933)

2020 - Bernard Bailyn, Amerikalı tarihçi, yazar ve profesör (d. 1922)

2020 - Lungile Pepeta, Güney Afrikalı bir pediatrik kardiyolog, tıbbi araştırmacı, üniversite profesörü (d. 1974)

2020 - Nina Popova, Rus-Amerikalı balerin (d. 1922)

2020 - Stephen F. Williams, Amerika Birleşik Devletleri Kıdemli Hakimi (d. 1936)

2021 - Delal Abdülaziz, Mısırlı aktris (d. 1960)

2021 - Bradley James Allan, dövüş sanatları aktörü, koreograf, dublör ve aktör (d. 1973)

2021 - Robbie Cooke, İngiliz profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1957)

2021 - Trevor Moore, Amerikalı komedyen, aktör, senarist, yapımcı, yönetmen ve müzisyen (d. 1980)

2021 - Markie Post, Amerikalı oyuncudur (d. 1950)

2021 - Michael M. Thomas, ABD'li yazar (d. 1936)

2021 - Jane Withers, Amerikalı popüler çocuk oyuncu (d. 1926)

2022 - Ezekiel Alebua, Solomon Adaları siyasetçisi (d. 1947)

2022 - Ernesto Cavour, Bolivyalı şarkıcı, müzisyen, söz yazarı, eğitimci ve mucit (d. 1940)

2022 - Anatoli Filipçenko, Ukrayna kökenli Sovyet komzonottur (d. 1928)

2022 - Bill Graham, Kanadalı siyasetçidir (d. 1939)

2022 - David McCullough, Amerikalı yazar, anlatıcı, tarihçi ve öğretim üyesi (d. 1933)

2022 - Roger E. Mosley, Amerikalı aktör, yönetmen ve yazar (d. 1938)

2023 - Erkin Koray, Türk rock sanatçısı (d. 1941)

2023 - William Friedkin, Amerikalı film, televizyon yönetmeni, yapımcısı, senarist ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1935)

2024 - Patrice Laffont, Fransız televizyon sunucusu, aktör ve komedyen (d. 1939)

2025 - Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci ve yazar (d. 1949)

2025 - Jim Lovell, Amerikalı astronot (d. 1928)