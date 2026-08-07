Müzik dünyasında gururlandıran gelişme: İki Türk sanatçı Grammy Akademisi'nde

Film, dizi ve televizyon projeleri için hazırladığı müziklerle tanınan Toygar Işıklı, "Ezel", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl", "Çukur", "İçerde" ve "Kara Sevda" gibi yapımların müziklerine imza attı. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Işıklı, son yıllarda yurt dışındaki projelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Minimalist yaklaşımıyla klasik müzik ile çağdaş müzik arasında köprü kuran Büşra Kayıkçı ise mimarlık eğitiminin ardından profesyonel müzik kariyerine yöneldi. Avrupa'nın farklı kentlerinde konserler veren sanatçı, yayımladığı albüm ve besteleriyle uluslararası dinleyici kitlesine ulaştı.