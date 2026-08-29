OLAYLAR

1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.

1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.

1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.

1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

1885 - Gottlieb Daimler, ilk motosiklet patentini aldı.

1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu.

1907 - Québec köprüsü, inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.

1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi'ni Osmanlı tarafı kazandı.

1918 - Polonya bağımsızlığını ilan etti.

1924 - Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.

1929 - Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü.

1933 - Almanya'da Yahudiler, toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

1938 - Askeri Mahkeme, Nâzım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

1947 - Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.

1949 - SSCB, ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti.

1955 - Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı.

1964 - İzmir Fuarı'nda; ABD, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı.

1966 - Mısırlı yazar ve Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub idam edildi.

1988 - Irak Ordusu'nun saldırısından kaçan binlerce Kürt, Türkiye sınırına yığıldı.

1994 - Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi, İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı.

1996 - Türkiye, İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı.

1996 - Vnukovo Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Arktik Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü.

2003 - Iraklı Şii liderlerden Ayetullah Muhammed Bakır el-Hekim, Necef'te, bombalı bir suikast sonucu cami çıkışında öldürüldü.

2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu.

2014 - Ensaru'l İslam, Adlı Birlik Feshedildi

DOĞUMLAR

1632 - John Locke, İngiliz filozof (ö. 1704)

1756 - Heinrich von Bellegarde, Saksonya Krallığı doğumlu Avusturyalı mareşal (ö. 1845)

1777 - Nikita Biçurin, keşiş adı ile Sümbül, Çuvaş asıllı tarihçi ve önde gelen sinologlardan (ö. 1853)

1780 - Jean Auguste Dominique Ingres, Fransız ressam (ö. 1867)

1809 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (ö. 1894)

1831 - Juan Santamaría, Kosta Rika Cumhuriyeti ulusal kahramanı (ö. 1856)

1844 - Edward Carpenter, Sosyalist şair, filozof, antolojist ve homoseksüel haklarını savunan militan (ö. 1929)

1862 - Maurice Maeterlinck, Belçikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1949)

1871 - Albert Lebrun, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in 14. ve son cumhurbaşkanı (1932-1940) (ö. 1950)

1898 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (ö. 1959)

1904 - Werner Forssmann, Alman cerrahı (ö. 1979)

1910 - Vivien Thomas, 1940'larda Mavi Bebek Sendromu tedavisindeki prosedürleri geliştiren Afro-Amerikalı ameliyat teknisyeni (ö. 1985)

1915 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1982)

1916 - George Montgomery, Amerikalı oyuncu, mobilyacı, yapımcı, yazar ve yönetmen (ö. 2000)

1919 - Sono Osato, Amerikalı dansçı ve aktris (ö. 2018)

1920 - Charlie Parker, Amerikalı caz sanatçısı (ö. 1955)

1921 - Iris Apfel, Amerikalı iş insanı, iç tasarımcı ve moda ikonu (ö. 2024)

1922 - Arthur Anderson, Amerikalı radyo, sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2016)

1923 - Richard Attenborough, İngiliz oyuncu ve yönetmen (ö. 2014)

1924 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (ö. 1963)

1924 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (ö. 2011)

1926 - Helene Ahrweiler, Yunan profesörü ve Bizantolojist (ö. 2026)

1931 - Stelio Kazancidis, Yunan şarkıcı (ö. 2001)

1935 - William Friedkin, Amerikalı film, televizyon yönetmeni, yapımcısı, senarist ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)

1936 - John McCain, Amerikalı asker ve siyasetçi (ö. 2018)

1938 - Elliott Gould, Amerikalı oyuncu

1939 - Julius Chan, Papua Yeni Gineli siyasetçi (ö. 2025)

1941 - Robin Leach, İngiliz televizyon sunucusu ve köşe yazarı (ö. 2018)

1942 - Gottfried John, Alman oyuncu ve komedyen (ö. 2014)

1943 - Arthur B. McDonald, Kanadalı astrofizikçi

1946 - Bob Beamon, Amerikalı eski atlet

1946 - Dimitris Hristofias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı (ö. 2019)

1947 - Temple Grandin, Amerikalı hayvan bilimi uzmanı, yazar ve otizm aktivisti

1947 - James Hunt, İngiliz F1 pilotu (ö. 1993)

1948 - Robert S. Langer, Amerikalı kimya mühendisi, bilim insanı, girişimci ve mucit

1955 - Diamanda Galás, Amerikalı Avangart müziği bestecisi, şarkıcı, piyanocu, performansçı ve ressam

1956 - Viv Anderson, İngiliz futbolcu

1958 - Michael Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)

1959 - Ramón Díaz, Arjantinli eski millî futbolcu ve teknik direktör

1959 - Chris Hadfield, Uzayda yürüyen ilk Kanadalı astronot

1959 - Rebecca De Mornay, Amerikalı oyuncu

1959 - Stephen Wolfram, İngiliz bilgisayar bilimcisi, girişimci ve fizikçi

1962 - Ian James Corlett, Kanadalı seslendirmen, yapımcı ve yazar

1963 - Mehveş Emeç, Türk piyanist ve pedagog

1967 - Neil Gorsuch, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi yargıcı

1967 - Jiří Růžek, Çek fotoğrafçı

1968 - Me'shell Ndegeocello, Amerikalı şarkı sözü yazarı, rapper, basçı ve vokalist

1969 - Lucero, Meksikalı şarkıcı ve aktris

1971 - Carla Gugino, Amerikalı oyuncu

1973 - Vincent Cavanagh, İngiliz şarkıcı ve gitarist

1973 - Thomas Tuchel, Alman futbolcu ve teknik direktör

1974 - Muhammet Ali Kurtuluş, Belçikalı futbolcu

1976 - Stephen Carr, İrlandalı millî futbolcu

1976 - Pablo Mastroeni, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Jon Dahl Tomasson, Danimarkalı teknik direktör ve eski futbolcu

1977 - John O'Brien, Amerikalı millî futbolcu

1977 - John Hensley, Amerikalı oyuncu

1978 - Volkan Arslan, Türk futbolcu

1978 - Jeremie Elkaim, Fransız oyuncu, senarist ve yönetmen

1978 - Celestine Babayaro, Nijeryalı millî futbolcu

1980 - William Levy, Kübalı-Amerikalı oyuncu ve model

1980 - David West, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1981 - Emily Hampshire, Kanadalı aktris

1981 - Jay Ryan, Yeni Zelandalı oyuncu

1981 - Émilie Dequenne, Belçikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2025)

1982 - Carlos Delfino, Arjantin millî basketbolcu

1982 - Vincent Enyeama, Nijeryalı kaleci

1983 - Saadet Aksoy, Türk oyuncu

1984 - Andrea Fonseka, Malezyalı manken

1986 - Hajime İsayama, Japon manga sanatçısı

1986 - Lea Michele, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1990 - Patrick van Aanholt, Hollandalı millî futbolcu

1990 - Nicole Gale Anderson, Amerikalı aktris

1990 - Jakub Kosecki, Polonyalı millî futbolcu

1991 - Néstor Araujo, Meksikalı millî futbolcu

1991 - Deshaun Thomas, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1992 - Mallu Magalhães, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve plak yapımcısı

1993 - Liam Payne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2024)

1993 - Lucas Cruikshank, Amerikalı oyuncu ve youtuber

1994 - Yutaka Soneda, Japon futbolcu

1994 - Ryota Katayose, Japon şarkıcı, dansçı ve oyuncu

1995 - Kartal Özmızrak, Türk basketbolcu

1995 - Oğuz Berkay Fidan, Türk şarkıcı

1996 - Zvonimir Šarlija, Hırvat futbolcu

1997 - Gédéon Kalulu, Kongolu futbolcu

2003 - Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

886 - I. Basileios, Bizans İmparatoru (d. 811)

1046 - Gellért, Katolik din adamı, 1030 yılından sonra ölümüne kadar Macaristan Krallığı'ndaki Szeged piskoposu (d. 977~1000)

1123 - I. Øystein, Norveç Kralı (d. 1088)

1135 - Mustarşid, 1118-1135 döneminde Bağdat'ta Abbasi halifesi olarak hüküm sürmüştür (d. 1092)

1159 - Sulzbachlı Bertha, Sulzbach Kontı II. Berengar (yaklaşık 1080 - 3 Aralık 1125) ile ikinci karısı Wolfratshausenli Adelheid'ın kızıdır. Bizans İmparatoru I. Manuil'un ilk karısıdır (d. 1110)

1395 - III. Albert, Habsburg Hanedanı'nın üyesi, 1365'ten ölümüne kadar Avusturya dükü (d. 1349)

1523 - Ulrich von Hutten, Martin Luther Reformları yanlısı, Alman hümanist düşünür ve şair (d. 1488)

1526 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (savaşta öldü) (d. 1506)

1526 - Pál Tomori, Katolik keşiş ve Macaristan'ın Kalocsa başpiskoposu (d. 1475)

1533 - Atahualpa, Peru'nun son İnka Kralı (d. yaklaşık 1500)

1542 - Cristóvão da Gama, Etiyopya ve Somali'ye haçlı seferleri düzenleyen Portekiz ordusuna komuta eden Portekizli denizci ve asker (d. 1516)

1657 - John Lilburne, İngiliz siyasetçi (d. 1614)

1799 - VI. Pius, Papa (d. 1717)

1866 - Tokugawa Iemochi, 1858 ile 1866 yılları arasında hizmet etmiş, Tokugawa Şogunluğu'nun 14. şogunu (d. 1846)

1873 - Hermann Hankel, Alman matematikçi (d. 1839)

1877 - Brigham Young, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 2.inci başkanı, Utah eyaletinin ilk valisi ve eyaletin başkenti Salt Lake City'nin kurucusu (d. 1801)

1904 - V. Murat, Osmanlı'nın 33. Padişahı (d. 1840)

1939 - Béla Kun, Macar komünist politikacı (d. 1886)

1966 - Seyyid Kutup, Mısırlı yazar ve fikir adamı (d. 1906)

1972 - Lale Andersen, Alman şarkıcı ve oyuncu (d. 1905)

1975 - Éamon de Valera, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık lideri (d. 1882)

1982 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1915)

1986 - Fatoş Balkır, Türk şarkıcı, tiyatro-sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)

1987 - Lee Marvin, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

1987 - Naci el-Ali, Filistinli karikatürist (d. 1937)

1992 - Félix Guattari, Fransız politik aktivist, psikanalist ve filozof (d. 1930)

1995 - Frank Perry, Amerikalı film yönetmeni (d. 1930)

1996 - Aliye Rona, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1921)

2001 - Francisco Rabal (Paco Rabal), İspanyol oyuncu (d. 1926)

2002 - Hasan Yalçın, Türk 68 Gençlik Hareketi önderlerinden, gazeteci ve İP Genel Başkan Yardımcısı (d. 1944)

2002 - Ali Faik Cihan, Türk yargıç ve sosyalist yazar (d. 1926)

2003 - Muhammed Bakır el-Hekim, Iraklı Taklit Mercii (d. 1939)

2007 - Pierre Messmer, Fransız siyasetçi, eski başbakan (1972-1974) (d. 1916)

2012 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (d. 1963)

2014 - Tuncay Gürel, Türk oyuncu (d. 1939)

2014 - Björn Waldegård, İsveçli ralli sürücüsü (d. 1943)

2015 - Kyle Jean-Baptiste, Amerikalı genç tiyatro oyuncusu (d. 1993)

2016 - Ann Smyrner, Danimarkalı oyuncu (d. 1934)

2016 - Vedat Türkali, Türk şair, yazar ve senarist (d. 1919)

2016 - Gene Wilder, Amerikalı oyuncu, film yönetmeni, senarist ve yazar (d. 1933)

2017 - Dmitri Kogan, Rus keman sanatçısı (d. 1978)

2018 - Gary Friedrich, Amerikalı çizer ve yazar (d. 1943)

2018 - James Mirrlees, İskoç ekonomist (d. 1936)

2019 - Jim Langer, Eski Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1948)

2019 - Maria Dolors Renau, İspanyol siyasetçi (d. 1936)

2020 - Vladimir Andreyev, Sovyet-Rus aktör, tiyatro yönetmeni, senarist ve eğitimci (d. 1930)

2020 - Sivaramakrishna Iyer Padmavati, Hint kardiyolog (d. 1917)