OLAYLAR

1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Avusturya kuvvetlerini püskürttü.

1821 - Tripoliçe katliamı: Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü.

1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti.

1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin Hükûmeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.

1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.

1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.

1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.

1944 - Fransa futbol kulübü olan Lille OSC kuruldu.

1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.

1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.

1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.

1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden Devlet Başkanı seçildi.

1980 - Millî Güvenlik Konseyi, çıkardığı kanunla 1981 yılını Atatürk Yılı kabul ve ilan etti.

1993 - Michael Jackson, Türkiye'de konser verdi.

1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.

1997 - Cezayir'de köy katliamı: 200 kişi öldürüldü, 100 kişi yaralandı. Katliamı İslamcı radikallerin yaptığı öne sürüldü.

1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.

2008 - Finlandiya'nın Kauhajoki kentinde Kauhajoki okul saldırısı gerçekleşti.

DOĞUMLAR

MÖ 63 - Augustus, Roma İmparatoru (ö. 14)

1215 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru (ö. 1294)

1713 - VI. Fernando, 9 Temmuz 1746'da tahta geçti ve ölümüne kadar İspanya Kralı oldu (ö. 1759)

1740 - Go-Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 117. hükümdarı (ö. 1813)

1771 - Kōkaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 119. imparatoru (ö. 1840)

1791 - Johann Franz Encke, Alman astronom (ö. 1865)

1819 - Hippolyte Fizeau, Fransız fizikçi (ö. 1896)

1838 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci, editör ve borsa simsarı (ö. 1927)

1852 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (ö. 1922)

1861 - Robert Bosch, Alman sanayici (ö. 1942)

1869 - Mary Mallon, Amerikalı ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı (ö. 1938)

1880 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (ö. 1971)

1882 - Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1968)

1883 - Grigori Zinoviyev, Ukraynalı devrimci ve Sovyet komünist lider (ö. 1936)

1889 - Walter Lippmann, Amerikalı yazar, gazeteci ve siyaset bilgini (ö. 1974)

1890 - Friedrich Paulus, Özellikle II. Dünya Savaşında etkin rol oynayan Alman Feldmareşali (ö. 1957)

1897 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (ö. 1994)

1901 - Jaroslav Seifert, Çek yazar (ö. 1986)

1915 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2001)

1916 - Aldo Moro, İtalyan politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1978)

1920 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014)

1926 - John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni ve saksofoncu (ö. 1967)

1930Çelik Gülersoy, Türk Sanat tarihçisi, avukat, turizmci ve yazar (ö. 2003)

Ray Charles, Amerikalı piyanist, müzisyen, ritim ve blues ustası (ö. 2004)

1931 - Fayina Petryakova, Ukraynalı etnograf ve akademisyen (ö. 2002)

1932 - Óscar Agudelo, Kolombiyalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2023)

1940 - Michel Temer, Brezilyalı avukat ve siyasetçi

1943 - Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı ve söz yazarı

1944 - Carles Canut, İspanyol aktör (ö. 2018)

1946Bernard Maris, Fransız ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)

Davorin Popović, Bosnalı şarkıcı (ö. 2001)

1947 - Mary Kay Place, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yönetmen

1949 - Bruce Springsteen, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı

1950 - George Garzone, Amerikalı caz müzisyeni

1951 - Carlos Holmes Trujillo, Kolombiyalı siyasetçisi, diplomat, bilim insanı ve avukat (ö. 2021)

1953 - Abdurrauf bin Azize, Tunuslu eski milli futbolcu

1954 - Vito Di Tano, İtalyan arazi bisikleti yarışçısı (ö. 2025)

1955 - Cem Boyner, Türk iş insanı ve siyasetçi (Yeni Demokrasi Hareketi kurucusu ve ilk Genel Başkanı)

1956 - Paolo Rossi, İtalyan eski futbolcu (ö. 2020)

1957 - Rosalind Chao, Çin asıllı Amerikalı oyuncu

1958 - Larry Mize, Amerikalı golfçü

1959Jason Alexander, Amerikalı oyuncu, komedyen ve şarkıcı

Frank Cottrell-Boyce, Britanyalı senarist, roman yazarı ve nadiren oyuncu

Elizabeth Peña, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1960 - Luis Moya, İspanyol emekli ralli co-pilot

1961İbrahim Hatemikiya, İranlı Azeri yönetmen, film yapımcısı, oyuncu ve senarist

Pia Hallström, İsveçli siyasetçi (ö. 2016)

1962 - Cosimo Fusco, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu

1963 - Anne-Marie Cadieux, Kanadalı oyuncu, yönetmen ve senarist

1964 - Clayton Blackmore, Galli millî futbolcu ve teknik direktör

1967 - Chris Wilder, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

1968 - Michelle Thomas, Amerikalı oyuncu (ö. 1998)

1969 - Patrick Fiori, Fransız şarkıcı

1971 - Hafız Hafeezur Rehman, Pakistanlı siyasetçi

1972 - Jermaine Mauldin Dupri, Amerikalı müzik yapımcısı, söz yazarı ve rapçi

1973 - Toshihiro Hattori, Japon eski milli futbolcu

1974Cathy Godbold, Avustralyalı aktris (ö. 2018)

Layzie Bone, ABD doğumlu rap müzik sanatçısı

Matt Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi

1975Walid Regragui, Faslı teknik direktör ve Sağ bek mevkiinde oynamış eski millî futbolcu

Sami Juhani Savio, Fin siyasetçi

1976Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu

Michael Wigge, Alman televizyon muhabiri, sunucusu ve yazar

1977 - Rachael Yamagata, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist

1978 - Anthony Mackie, Amerikalı oyuncu

1979Ricky Davis, Amerikalı basketbolcu

Fábio Simplício, Brezilyalı futbolcu

1980 - Şahin İmranov, Azeri boksör

1981Robert Doornbos, Hollandalı eski Formula 1 pilotu

Natalie Horler, Alman-Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı

1982Aina Clotet, İspanyol oyuncu

Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017)

1983Kolera, Türk rap müzisyeni

Lucas Prisor, Alman aktör

1984 - Diogo Valente, Portekizli futbolcu

1986 - Emre Aktaş, Türk futbolcu

1987Yu Kobayashi, Japon futbolcu

Enis Kahraman, Türk futbolcu

1988Kairi Sane, Japon güreşçi ve oyuncu

Juan Martín del Potro, Arjantinli profesyonel tenisçi

1989Brandon Jennings, Çin takımlarından Shanxi Brave Dragons formasını giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

Hira Tekindor, Türk tiyatro, kısa film yönetmeni ve çevirmen

1990 - Çağatay Ulusoy, Türk manken ve oyuncu

1991Bahtiyar Rahmani, İranlı millî futbolcu

Akhmed Bataev, Bulgar güreşçi

1992 - Oğuzhan Özyakup, Hollanda asıllı Türk eski millî futbolcu

1993 - Sarah Hildebrandt, Amerikalı güreşçi

1994Yerry Mina, Kolombiyalı futbolcu

Yusuf Mersin, İngiliz-Türk futbolcu

Wilder Cartagena, Perulu milli futbolcu

1995 - Jack Aitken, İngiliz-Koreli yarış pilotu

1996 - Lee Hi, Güney Koreli şarkıcı

1997Murat Fırat, Türk güreşçi

John Collins, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1998 - Jane Wilde, Amerikalı pornografik film oyuncusu

2004 - Anthony Gonzalez, Amerikalı aktör

ÖLÜMLER

76 - Linus, Papa (Petrus'tan sonraki ikinci Hristiyan şehidi) (d. ?)

965 - Mütenebbî, 10. yüzyılda yaşamış, Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair (d. 915)

1193 - Robert de Sablé, 1191'den 1193'e kadar Tapınak Şövalyelerinin Genel Kaptanı ve 1191-1192 arasında Kıbrıs lordu olmuştur (d. 1150)

1241 - Snorri Sturluson, İzlandalı tarihçi, şair ve politikacı (d. 1178)

1253 - I. Wenceslaus, 1230 - 1253 yılları arasında hüküm sürmüş Bohemya kralı (d. 1205)

1736 - Mariya Pronçişeva, Rus kadın kutup kâşifi (d. 1710).

1835 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (d. 1801)

1850 - José Gervasio Artigas, Uruguay'ın ulusal kahramanı (d. 1764)

1870 - Prosper Merimee, Fransız romancı (d. 1803)

1873 - Jean Chacornac, Fransız astronom (d. 1823)

1877 - Urbain Le Verrier, Fransız matematikçi (d. 1811)

1885 - Carl Spitzweg, Alman şair ve ressam (d. 1808)

1896 - Ivar Aasen, Norveçli şair (d. 1813)

1911 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (d. 1848)

1929 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1865)

1936 - Meir Dizengoff, İsrailli siyasetçi ve Tel Aviv'in ilk Belediye Başkanı (d. 1861)

1939 - Sigmund Freud, Avusturyalı ruh bilimci ve filozof (d. 1856)

1944 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (d. 1875)

1951 - Yörük Ali Efe, Türk Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı (d. 1895)

1953 - Ernest Mamboury, İsviçreli öğretmen (d. 1878)

1967 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (d. 1880)

1969 - Taylan Özgür, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1948)

1970 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1917)

1973 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1904)

1987 - Bob Fosse, Amerikalı koreograf ve film yönetmeni (d. 1927)

1994 - Robert Bloch, Amerikalı yazar (d. 1917)

1996 - Kevork Pamukciyan, Türkiye Ermenisi yazar, tarih ve biyografi araştırmacısı (d. 1923)

2004 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (d. 1924)

2005 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (d. 1933)

2007 - Ali Kemal İskender, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2009 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı Reisi (d. 1912)

2012 - Corrie Sanders, Güney Afrikalı ağır sıklet boksör (d. 1966)

2012 - Jean Taittinger, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1923)

2015 - Carlos Álvarez-Nóvoa, İspanyol tiyatro yönetmeni, yazarı ve oyuncusu (d. 1940)

2015 - Denis Sonet, Fransız katolik din adamı, yazar ve eğitimci (d. 1926)

2016 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (d. 1945)

2017 - Valeri Asapov, Rus ordusunda görev almış general (d. 1966)

2018 - Charles K. Kao, Çin asıllı Amerikalı, Britanyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)

2018 - Gary Kurtz, Amerikalı film yapımcısı (d. 1940)

2019 - Al Alvarez, İngiliz yazar, eleştirmen ve şair (d. 1929)

2019 - Curt Wittlin, İsviçreli dilbilimci ve yazar (d. 1941)

2020 - Vaha Agayev, Rus siyasetçi (d. 1953)

2020 - Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

2022 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1934)

2024 - Asım Pars, Boşnak asıllı Türk basketbolcu (d. 1976)

2024 - Tomris Giritlioğlu, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısı (d. 1957)

2025 - Claudia Cardinale, İtalyan asıllı Fransız oyuncu (d. 1938)