OLAYLAR
1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Avusturya kuvvetlerini püskürttü.
1821 - Tripoliçe katliamı: Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü.
1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti.
1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin Hükûmeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.
1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
1944 - Fransa futbol kulübü olan Lille OSC kuruldu.
1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.
1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.
1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden Devlet Başkanı seçildi.
1980 - Millî Güvenlik Konseyi, çıkardığı kanunla 1981 yılını Atatürk Yılı kabul ve ilan etti.
1993 - Michael Jackson, Türkiye'de konser verdi.
1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.
1997 - Cezayir'de köy katliamı: 200 kişi öldürüldü, 100 kişi yaralandı. Katliamı İslamcı radikallerin yaptığı öne sürüldü.
1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.
2008 - Finlandiya'nın Kauhajoki kentinde Kauhajoki okul saldırısı gerçekleşti.
DOĞUMLAR
MÖ 63 - Augustus, Roma İmparatoru (ö. 14)
1215 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru (ö. 1294)
1713 - VI. Fernando, 9 Temmuz 1746'da tahta geçti ve ölümüne kadar İspanya Kralı oldu (ö. 1759)
1740 - Go-Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 117. hükümdarı (ö. 1813)
1771 - Kōkaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 119. imparatoru (ö. 1840)
1791 - Johann Franz Encke, Alman astronom (ö. 1865)
1819 - Hippolyte Fizeau, Fransız fizikçi (ö. 1896)
1838 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci, editör ve borsa simsarı (ö. 1927)
1852 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (ö. 1922)
1861 - Robert Bosch, Alman sanayici (ö. 1942)
1869 - Mary Mallon, Amerikalı ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı (ö. 1938)
1880 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (ö. 1971)
1882 - Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1968)
1883 - Grigori Zinoviyev, Ukraynalı devrimci ve Sovyet komünist lider (ö. 1936)
1889 - Walter Lippmann, Amerikalı yazar, gazeteci ve siyaset bilgini (ö. 1974)
1890 - Friedrich Paulus, Özellikle II. Dünya Savaşında etkin rol oynayan Alman Feldmareşali (ö. 1957)
1897 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (ö. 1994)
1901 - Jaroslav Seifert, Çek yazar (ö. 1986)
1915 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2001)
1916 - Aldo Moro, İtalyan politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1978)
1920 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014)
1926 - John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni ve saksofoncu (ö. 1967)
1930Çelik Gülersoy, Türk Sanat tarihçisi, avukat, turizmci ve yazar (ö. 2003)
Ray Charles, Amerikalı piyanist, müzisyen, ritim ve blues ustası (ö. 2004)
1931 - Fayina Petryakova, Ukraynalı etnograf ve akademisyen (ö. 2002)
1932 - Óscar Agudelo, Kolombiyalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2023)
1940 - Michel Temer, Brezilyalı avukat ve siyasetçi
1943 - Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı ve söz yazarı
1944 - Carles Canut, İspanyol aktör (ö. 2018)
1946Bernard Maris, Fransız ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)
Davorin Popović, Bosnalı şarkıcı (ö. 2001)
1947 - Mary Kay Place, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yönetmen
1949 - Bruce Springsteen, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı
1950 - George Garzone, Amerikalı caz müzisyeni
1951 - Carlos Holmes Trujillo, Kolombiyalı siyasetçisi, diplomat, bilim insanı ve avukat (ö. 2021)
1953 - Abdurrauf bin Azize, Tunuslu eski milli futbolcu
1954 - Vito Di Tano, İtalyan arazi bisikleti yarışçısı (ö. 2025)
1955 - Cem Boyner, Türk iş insanı ve siyasetçi (Yeni Demokrasi Hareketi kurucusu ve ilk Genel Başkanı)
1956 - Paolo Rossi, İtalyan eski futbolcu (ö. 2020)
1957 - Rosalind Chao, Çin asıllı Amerikalı oyuncu
1958 - Larry Mize, Amerikalı golfçü
1959Jason Alexander, Amerikalı oyuncu, komedyen ve şarkıcı
Frank Cottrell-Boyce, Britanyalı senarist, roman yazarı ve nadiren oyuncu
Elizabeth Peña, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
1960 - Luis Moya, İspanyol emekli ralli co-pilot
1961İbrahim Hatemikiya, İranlı Azeri yönetmen, film yapımcısı, oyuncu ve senarist
Pia Hallström, İsveçli siyasetçi (ö. 2016)
1962 - Cosimo Fusco, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu
1963 - Anne-Marie Cadieux, Kanadalı oyuncu, yönetmen ve senarist
1964 - Clayton Blackmore, Galli millî futbolcu ve teknik direktör
1967 - Chris Wilder, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör
1968 - Michelle Thomas, Amerikalı oyuncu (ö. 1998)
1969 - Patrick Fiori, Fransız şarkıcı
1971 - Hafız Hafeezur Rehman, Pakistanlı siyasetçi
1972 - Jermaine Mauldin Dupri, Amerikalı müzik yapımcısı, söz yazarı ve rapçi
1973 - Toshihiro Hattori, Japon eski milli futbolcu
1974Cathy Godbold, Avustralyalı aktris (ö. 2018)
Layzie Bone, ABD doğumlu rap müzik sanatçısı
Matt Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi
1975Walid Regragui, Faslı teknik direktör ve Sağ bek mevkiinde oynamış eski millî futbolcu
Sami Juhani Savio, Fin siyasetçi
1976Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu
Michael Wigge, Alman televizyon muhabiri, sunucusu ve yazar
1977 - Rachael Yamagata, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist
1978 - Anthony Mackie, Amerikalı oyuncu
1979Ricky Davis, Amerikalı basketbolcu
Fábio Simplício, Brezilyalı futbolcu
1980 - Şahin İmranov, Azeri boksör
1981Robert Doornbos, Hollandalı eski Formula 1 pilotu
Natalie Horler, Alman-Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı
1982Aina Clotet, İspanyol oyuncu
Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017)
1983Kolera, Türk rap müzisyeni
Lucas Prisor, Alman aktör
1984 - Diogo Valente, Portekizli futbolcu
1986 - Emre Aktaş, Türk futbolcu
1987Yu Kobayashi, Japon futbolcu
Enis Kahraman, Türk futbolcu
1988Kairi Sane, Japon güreşçi ve oyuncu
Juan Martín del Potro, Arjantinli profesyonel tenisçi
1989Brandon Jennings, Çin takımlarından Shanxi Brave Dragons formasını giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
Hira Tekindor, Türk tiyatro, kısa film yönetmeni ve çevirmen
1990 - Çağatay Ulusoy, Türk manken ve oyuncu
1991Bahtiyar Rahmani, İranlı millî futbolcu
Akhmed Bataev, Bulgar güreşçi
1992 - Oğuzhan Özyakup, Hollanda asıllı Türk eski millî futbolcu
1993 - Sarah Hildebrandt, Amerikalı güreşçi
1994Yerry Mina, Kolombiyalı futbolcu
Yusuf Mersin, İngiliz-Türk futbolcu
Wilder Cartagena, Perulu milli futbolcu
1995 - Jack Aitken, İngiliz-Koreli yarış pilotu
1996 - Lee Hi, Güney Koreli şarkıcı
1997Murat Fırat, Türk güreşçi
John Collins, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1998 - Jane Wilde, Amerikalı pornografik film oyuncusu
2004 - Anthony Gonzalez, Amerikalı aktör
ÖLÜMLER
76 - Linus, Papa (Petrus'tan sonraki ikinci Hristiyan şehidi) (d. ?)
965 - Mütenebbî, 10. yüzyılda yaşamış, Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair (d. 915)
1193 - Robert de Sablé, 1191'den 1193'e kadar Tapınak Şövalyelerinin Genel Kaptanı ve 1191-1192 arasında Kıbrıs lordu olmuştur (d. 1150)
1241 - Snorri Sturluson, İzlandalı tarihçi, şair ve politikacı (d. 1178)
1253 - I. Wenceslaus, 1230 - 1253 yılları arasında hüküm sürmüş Bohemya kralı (d. 1205)
1736 - Mariya Pronçişeva, Rus kadın kutup kâşifi (d. 1710).
1835 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (d. 1801)
1850 - José Gervasio Artigas, Uruguay'ın ulusal kahramanı (d. 1764)
1870 - Prosper Merimee, Fransız romancı (d. 1803)
1873 - Jean Chacornac, Fransız astronom (d. 1823)
1877 - Urbain Le Verrier, Fransız matematikçi (d. 1811)
1885 - Carl Spitzweg, Alman şair ve ressam (d. 1808)
1896 - Ivar Aasen, Norveçli şair (d. 1813)
1911 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (d. 1848)
1929 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1865)
1936 - Meir Dizengoff, İsrailli siyasetçi ve Tel Aviv'in ilk Belediye Başkanı (d. 1861)
1939 - Sigmund Freud, Avusturyalı ruh bilimci ve filozof (d. 1856)
1944 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (d. 1875)
1951 - Yörük Ali Efe, Türk Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı (d. 1895)
1953 - Ernest Mamboury, İsviçreli öğretmen (d. 1878)
1967 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (d. 1880)
1969 - Taylan Özgür, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1948)
1970 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1917)
1973 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1904)
1987 - Bob Fosse, Amerikalı koreograf ve film yönetmeni (d. 1927)
1994 - Robert Bloch, Amerikalı yazar (d. 1917)
1996 - Kevork Pamukciyan, Türkiye Ermenisi yazar, tarih ve biyografi araştırmacısı (d. 1923)
2004 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (d. 1924)
2005 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (d. 1933)
2007 - Ali Kemal İskender, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)
2009 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı Reisi (d. 1912)
2012 - Corrie Sanders, Güney Afrikalı ağır sıklet boksör (d. 1966)
2012 - Jean Taittinger, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1923)
2015 - Carlos Álvarez-Nóvoa, İspanyol tiyatro yönetmeni, yazarı ve oyuncusu (d. 1940)
2015 - Denis Sonet, Fransız katolik din adamı, yazar ve eğitimci (d. 1926)
2016 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (d. 1945)
2017 - Valeri Asapov, Rus ordusunda görev almış general (d. 1966)
2018 - Charles K. Kao, Çin asıllı Amerikalı, Britanyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)
2018 - Gary Kurtz, Amerikalı film yapımcısı (d. 1940)
2019 - Al Alvarez, İngiliz yazar, eleştirmen ve şair (d. 1929)
2019 - Curt Wittlin, İsviçreli dilbilimci ve yazar (d. 1941)
2020 - Vaha Agayev, Rus siyasetçi (d. 1953)
2020 - Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)
2022 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1934)
2024 - Asım Pars, Boşnak asıllı Türk basketbolcu (d. 1976)
2024 - Tomris Giritlioğlu, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısı (d. 1957)
2025 - Claudia Cardinale, İtalyan asıllı Fransız oyuncu (d. 1938)