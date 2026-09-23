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Kaynak: ANKA

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Ardından 11-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Tarfin, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Baldwin’in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, Key’in basketiyle farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 46-27 üstün gitti.

Beşiktaş, üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili bir görüntü sergileyerek farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe Tarfin, son periyoda 58-46 önde girdi.

Siyah-beyazlı ekip son çeyrekte farkı 8 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Tarfin, Baldwin’in de katkısıyla yeniden kontrolü ele aldı ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrılarak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.