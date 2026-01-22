TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığını artıran düzenlemenin görüşmelerine geçilmesi sırasında yoklama krizi yaşandı. CHP’nin yoklama talebi sonrası, Genel Kurul’da bulunmayan bir AK Parti milletvekili adına pusula verildiği iddiası tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü, oturuma ara verildi.

Genel Kurul’un yeniden toplanmasının ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, yoklama pusulası olayına sert tepki göstererek, “Olmadığı halde buraya kağıt gönderen ahlaksızdır. Bu yapılan TBMM’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan: Kürsüyü işgal ettik

Sosyal medya hesabı üzerinden kürsüyü işgal ettiklerini açıklayan Özkan, "Emeklilerimizin maaşlarının artırılması ile ilgili oylamada bir AK PARTİ milletvekili genel kurulda olmadığı halde varmış gibi oy pusulası gönderince CHP olarak kürsüyü işgal ettik. Bu tutumu protesto ettik" paylaşımında bulundu.