OLAYLAR

1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.

1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.

1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.

1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.

1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.

1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.

1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.

1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.

2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.

2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.

2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

2020 - Hpakant maden faciası

DOĞUMLAR

419 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 455)

1492 - Elizabeth Tudor, VII. Henry ve Yorklu Elizabeth'in dördüncü çocukları ve ikinci kızlarıdır (ö. 1495)

1714 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (ö. 1787)

1820 - Juan N. Méndez, Meksikalı general ve siyasetçidir (ö. 1894)

1862 - William Henry Bragg, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1942)

1876 - Wilhelm Cuno, Alman siyasetçi ve iş insanı (ö. 1933)

1877 - Hermann Hesse, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)

1903 - Alec Douglas-Home, İngiliz siyasetçi (ö. 1995)

1903 - V. Olav, 1957'den ölümüne kadar Norveç kralı (ö. 1991)

1904 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (ö. 1996)

1906 - Hans Bethe, Alman fizikçi (ö. 2005)

1914 - Erich Topp, Alman U-bot komutanı (ö. 2005)

1916 - Hans-Ulrich Rudel, II. Dünya Savaşı'nın Alman bombardıman uçak pilotu (ö. 1982)

1922 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı (ö. 2020)

1923 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair (ö. 2012)

1925 - Patrice Lumumba, Kongo DC'nin ilk Başbakanı (ö. 1961)

1929 - İmelda Marcos, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un eşi

1930 - Karl Gerstner, İsviçreli grafik tasarımcı (ö. 2017)

1930 - Carlos Menem, lakabı El Turco, Arjantinli siyasetçi (ö. 2021)

1932 - Vytautas Paukštė, Litvanyalı aktör (ö. 2022)

1936 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (ö. 2012)

1937 - Richard Petty, "Kral" lakaplı eski NASCAR pilotu

1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi, d. 25 Ocak 1972 Şarika Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Federal Yüksek Konseyi Üyesi

1939 - Alexandros Panagoulis, Yunan politikacı ve şair (ö. 1976)

1940 - Tony Liscio, Amerikalı Amerikan futbolcusu (ö. 2017)

1942Abdullah El Numan, Bangladeşli eski asker ve siyasetçi (ö. 2025)

Vicente Fox, Meksikalı iş insanı ve eski devlet başkanı (2000-2006)

Ahmet Türk, Kürt asıllı Türk siyasetçi

Hein van Nievelt, Hollandalı televizyon sunucusu, haber editörü ve genel yayın yönetmeni (ö. 2022)

1943 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (ö. 2015)

1943 - Kevork Malikyan, Türk asılı İngiliz oyuncu

1946 - Richard Axel, 2004 Nobel Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı

1946 - Timur Selçuk, Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci (ö. 2020)

1947 - Larry David, Amerikalı aktör ve yapımcı (Seinfeld)

1949 - Hanno Pöschl, Avusturyalı oyuncu

1951 - Sylvia Rivera, Amerikalı transgender eylemci (ö. 2002)

1952 - Ahmed Uyahya, Cezayirli siyasetçi

1957 - Bret Hart, Kanadalı yazar, oyuncu ve emekli profesyonel güreşçi

1963 - Rositsa Kirilova, Bulgar şarkıcı

1970 - Yancy Butler, Amerikalı oyuncu

1973 - Çiğdem Vitrinel, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı

1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı oyuncu

1976 - Derya Büyükuncu, Türk yüzücü

1977 - Deniz Barış, Türk futbolcu

1978 - Jüri Ratas, Eston siyasetçi

1978 - Paul Danan, İngiliz aktör ve televizyon yıldızı (ö. 2025)

1979 - Rebecca Mader, İngiliz oyuncu

1983 - Michelle Branch, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

1984 - Maarten Martens, Belçikalı futbolcu

1984 - Johnny Weir, Amerikalı buz patenci

1985 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (ö. 2018)

1985 - Ashley Tisdale, Amerikalı oyuncu

1985 - Onur Tuna, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1986 - Lindsay Lohan, Amerikalı oyuncu

1987 - Esteban Granero, İspanyol futbolcu

1987 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (ö. 2008)

1988 - Lee Chung-yong, Güney Koreli futbolcu

1989 - Dev, Amerikalı elektropop şarkıcısı ve söz yazarı

1989 - Alex Morgan, Amerikalı kadın millî futbolcu

1990 - Roman Lob, Alman şarkıcı

1990 - Margot Robbie, Avustralyalı aktris ve yapımcı

1990 - Danny Rose, İngiliz millî futbolcu

1992 - Madison Chock, Amerikalı buz patenci

1993 - Vince Staples, Amerikalı hip hop sanatçısı

1993 - Ieva Zasimauskaitė, Litvan şarkıcı

1994 - Baba Rahman, Ganalı futbolcu

1995 - Boli Bolingoli-Mbombo, Kongo asıllı Belçikalı futbolcu

1995 - Enis Bardhi, Makedon millî futbolcu

2001 - Abraham Attah, kariyeri ve eğitimi için ABD'de yaşayan Ganalı aktör

2004 - Deniz Gül, Türk millî futbolcu

ÖLÜMLER

1215 - Eisai, geç Heian ve erken Kamakura döneminde yaşamış Japon Budist keşiş (d. 1141)

1504 - III. Ştefan, 1457-1504 yılları arasında Boğdan Prensi (d. 1433)

1511 - Hadım Ali Paşa, Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı

1566 - Nostradamus, Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog (d. 1503)

1582 - Akechi Mitsuhide, Japonya'da Sengoku döneminde yaşamış samuray generali (d. 1528)

1743 - Spencer Compton, İngiliz devlet adamı (d. 1673)

1778 - Jean Jacques Rousseau, İsviçreli filozof (d. 1712)

1798 - John Fitch, Amerikalı saat yapımcısı ve mucit (d. 1743)

1843 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (d. 1755)

1850 - Robert Peel, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1788)

1914 - Joseph Chamberlain, Büyük Britanyalı devlet adamı (d. 1836)

1915 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (d. 1830)

1921 - Salih Zeki, Türk matematik bilgini, bilim tarihçisi ve astronom (d. 1864)

1924 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (d. 1835)

1934 - Ernst Röhm, Alman subay, siyaset adamı ve SA'nın kurucusu ve kumandanı (d. 1887)

1949 - Georgi Dimitrov, Bulgaristan'da sosyalist yönetimin kurucusu ve ilk Başbakanı (d. 1882)

1955 - Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Türk kadın asker, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi (d. 1888)

1961 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (İntihar) (d. 1899)

1973 - Betty Grable, Amerikalı aktris (d. 1916)

1977 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (d. 1899)

1989 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1909)

1989 - Franklin Schaffner, Amerikalı film yönetmeni (d. 1920)

1989 - Hasan Esat Işık, Türk siyaset adamı ve diplomat (d. 1916)

1991 - Lee Remick, Amerikalı aktris (d. 1935)

1993 - Asım Bezirci, Türk yazar (d. 1927)

1993 - Behçet Sefa Aysan, Türk şair (d. 1949)

1993 - Hasret Gültekin, Türk sanatçı (d. 1971)

1993 - Muhlis Akarsu, Türk halk ozanı (d. 1948)

1993 - Nesimi Çimen, Türk halk ozanı (d. 1931)

1994 - Andrés Escobar, Kolombiyalı millî futbolcu (d. 1967)

1996 - Saniye Can, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1930)

1997 - James Stewart, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1908)

1999 - Mario Puzo, Amerikalı yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1920)

2002 - Earle Brown, Amerikalı besteci (d. 1926)

2007 - Beverly Sills, Amerikalı soprano (d. 1929)

2009 - Bruno de Leusse, Fransız diplomat (d. 1916)

2010 - Beryl Bainbridge, İngiliz roman yazarı (d. 1932)

2011 - Itamar Franco, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)

2011 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

2013 - Douglas Engelbart, Norveç asıllı Amerikalı mucit (d. 1925)

2013 - Fevziye Fuad, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi (d. 1921)

2016 - Caroline Aherne, İngiliz ünlü komedyen ve oyuncu (d. 1963)

2016 - Michael Cimino, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1939)

2016 - Roger Dumas, Fransız oyuncu (d. 1932)

2016 - Rudolf Kalman, Macar asıllı Amerikan matematiksal sistem teoristi (d. 1930)

2016 - Michel Rocard, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1930)

2016 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1928)

2017 - Chris Roberts, Alman şarkıcı ve aktör (d. 1946)

2019 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (d. 1927)

2019 - Costa Cordalis, Yunan asıllı Alman müzisyeni, şarkıcısı ve kayakçı (d. 1944)

2019 - Lee Iacocca, Amerikalı iş insanı (d. 1924)

2019 - Lis Verhoeven, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1931)

2019 - Bruce Wallrodt, Avustralyalı Paralimpik atlet (d. 1951)

2020 - Nikolay Kapustin, Rus besteci ve piyanist (d. 1937)

2020 - Wanderley Mariz, Brezilyalı siyasetçi ve avukat (d. 1940)

2020 - Tilo Prückner, Alman aktör (d. 1940)

2021 - Jolien Verschueren, Belçikalı kadın cyclo-cross yarışçısı (d. 1990)

2022 - Peter Brook, İngiliz tiyatro ve sinema yönetmeni (d. 1925)

2022 - Susana Dosamantes, Meksikalı aktris (d. 1948)

2023 - Milan Milutinović, Sırp siyasetçi ve eski Sırbistan Cumhurbaşkanı (d. 1942)

2023 - Theo Pahlplatz, Hollandalı profesyonel futbolcu (d. 1947)

2025 - Şekip Taşpınar, Türk oyuncu (d. 1969)

2025 - Julian McMahon, Avustralyalı oyuncu (d. 1968)