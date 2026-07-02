Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi

Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi

Yapay zeka ve kripto kaynaklı yeni servet dalgası, özel jet sektörünü dönüştürüyor. Flexjet, müşteri yaşının düştüğünü, talebin arttığını ve büyümesini hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 1

Yapay zeka (AI) ve kripto para sektörlerinde oluşan yeni servet, özel jet pazarında daha genç bir müşteri kitlesinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

İnsanlara büyük ve lüks özel jetlerde kısmi mülkiyet imkanı sunan Flexjet'in yöneticileri, artık yirmili yaşlardaki müşterilerin de şirket bünyesinde yer aldığını açıkladı.

1 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 2

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Collins, Financial Times'a (FT) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ortalama yaşımız 10 yıl düştü. Şu anda, yapay zekadan kaynaklanan servet açısından, yapay zekanın önemli bir etkisini şimdiden görebiliyorum. Teknolojinin gerçekten çok fazla servet yarattığını görüyorsunuz. Kripto da bunun bir parçası… [ve] şu anda [ABD’de] yapay zeka hareketinin bir parçası olan sahiplerimiz var.”

2 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 3

Collins, SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arzı gibi "dönüm noktası niteliğindeki olayların", daha fazla kişinin özel hava yolculuğu gibi lüks deneyimlere harcayabilecek düzeyde servet edinmesini sağlayacağını söyledi.

Şirket, SpaceX'in halka arzıyla zenginleşen müşterilerin henüz beklenen ölçüde gelmediğini ancak hisselerdeki kilitlenme süresi sona erdiğinde bunun gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti.

3 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 4

Collins, son iki yılda ultra yüksek net servete sahip kişi sayısının, yükselen finans piyasaları ve teknoloji sektöründen doğan yeni servet kaynaklarının etkisiyle yaklaşık üçte bir oranında arttığını dile getirdi.

Büyümesini sürdüren şirket, yıl sonuna kadar filosundaki uçak sayısını 390'a çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda 50 yeni özel jet siparişi veren Flexjet, imkan bulması halinde daha fazla uçak satın almayı da planlıyor.

4 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 5

Şirket, eylül ayında Farnborough'da özel bir jet terminalini hizmete açacak. Avrupa'da tek bir özel operatöre tahsis edilen en büyük terminal olma özelliğini taşıyan tesis, aynı zamanda Flexjet'in dünya genelindeki en büyük terminali olacak.

Bazı özel jet şirketleri, artan jet yakıtı maliyetlerinin müşteri talebini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunurken Collins, kendi şirketlerinde talepte herhangi bir gerileme yaşanmadığını söyledi.

5 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 6

Yaklaşık iki katına çıkan yakıt maliyetlerinin müşterilere yansıtıldığını belirten Collins, bunun talep üzerinde "hiçbir etkisi" olmadığını ifade etti.

Şirketin dikkatini çeken gelişmelerden biri ise İran krizi sırasında özel uçuşlara yönelik talepte yaşanan ani artış oldu.

Jet yakıtında yaşanabilecek kıtlık yönündeki uyarılar nedeniyle birçok yolcu planladığından daha erken seyahat etmeyi tercih ederken, Yunan adaları ile Nice en fazla ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

Collins bu gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu daha çok anekdot niteliğindeydi ama insanların ‘şimdi seyahat etmek istiyoruz’ demelerinin nedeninin… yakıtın tükeneceğine dair çok fazla konuşuluyor olması olabileceğini düşündük.”

6 7
Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi - Resim: 7

Flexjet ayrıca çarşamba günü Formula 1 ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında sürücüler dahil organizasyona üst düzey ulaşım hizmeti sunulacak, müşterilere ise önümüzdeki hafta sonu Silverstone'da düzenlenecek İngiltere Grand Prix'si başta olmak üzere çeşitli yarış deneyimleri yaşatılacak.

Şirketin halihazırda Ferretti yatları ve LVMH ile de iş ortaklıkları bulunuyor.

Collins, Royal Ascot gibi prestijli etkinliklere katılan ve Silverstone'a özel jetle seyahat eden kişilerin, şirket açısından önemli bir potansiyel müşteri kitlesini oluşturduğunu söyledi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro