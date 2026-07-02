Yapay zeka ve kripto milyonerleri özel jetlere yöneldi

Yaklaşık iki katına çıkan yakıt maliyetlerinin müşterilere yansıtıldığını belirten Collins, bunun talep üzerinde "hiçbir etkisi" olmadığını ifade etti.

Şirketin dikkatini çeken gelişmelerden biri ise İran krizi sırasında özel uçuşlara yönelik talepte yaşanan ani artış oldu.

Jet yakıtında yaşanabilecek kıtlık yönündeki uyarılar nedeniyle birçok yolcu planladığından daha erken seyahat etmeyi tercih ederken, Yunan adaları ile Nice en fazla ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

Collins bu gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu daha çok anekdot niteliğindeydi ama insanların ‘şimdi seyahat etmek istiyoruz’ demelerinin nedeninin… yakıtın tükeneceğine dair çok fazla konuşuluyor olması olabileceğini düşündük.”