OLAYLAR

455 - Vandallar Roma'ya girdiler ve iki hafta boyunca şehri yağmaladılar.

662 - Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu.

1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.

1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1851 - Amerika'da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.

1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.

1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935 - Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlandı.

1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1946 - İtalya'da monarşi kaldırıldı.

1953 - Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.

1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966 - Frank Sinatra'nın seslendirdiği Strangers in the Night şarkısı UK Singles Chart listesinde 1 numara oldu.

1966 - De Valera, İrlanda Devlet Başkanı oldu.

1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1984 - Hindistan ordusu, dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı.

1992 - Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi.

1995 - Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.

1997 - Susurluk Davası, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.

2001 - Filipinler'de, Ebu Seyyaf militanları Basilan adasında 200 kişiyi rehin aldı.

2001 - Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

2023 - Hindistan'nın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazası sonucunda 288 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1305 - Ebu Said Bahadır, Olcaytu'nun oğlu ve İlhanlı Devleti'nin 9. hükümdarı (ö. 1335)

1535 - XI. Leo, 1 Nisan 1605'te papa seçilmiş ve 27 Nisan 1605'te ölümüne kadar 26 gün Papalık yapmıştır (ö. 1605)

1731 - Martha Washington, George Washington'un eşi ve ABD'nin ilk başbayanı (ö. 1802)

1740 - Marquis de Sade, Fransız yazar (ö. 1814)

1762 - İmam Mansur, Çeçen ve Çerkes orduları komutanı (ö. 1794)

1817 - Jacques Pucheran, Fransız zoolog (ö. 1895)

1835 - X. Pius, 4 Ağustos 1903 tarihinden 20 Ağustos 1914 tarihine dek görevde kalmış papa (ö. 1914)

1840 - Thomas Hardy, İngiliz yazar (ö. 1928)

1857Edward Elgar, İngiliz besteci (ö. 1934)

Karl Adolph Gjellerup, Danimarkalı şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1919)

1899 - Lotte Reiniger, bir Alman film yönetmeni ve silüet animasyonunun öncüsü (ö. 1981)

1904 - Johnny Weissmuller, Rumen asıllı Amerikalı sporcu ve oyuncu (ö. 1984)

1905 - Leonid Kvasnikov, Rus kimya mühendisi ve casus

1913 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (ö. 1987)

1920 - Marcel Reich-Ranicki, Polonya doğumlu bir Alman edebiyat eleştirmeni (ö. 2013)

1923 - Lloyd Shapley, Amerikalı matematikçi ve iktisatçı (ö. 2016)

1926 - Milo O'Shea, İrlandalı oyuncu (ö. 2013)

1928 - Jacques Sereys, Fransız oyuncu (ö. 2023)

1930 - Pete Conrad, Amerikalı bir NASA astronotu, havacılık mühendisi, deniz subayı, havacı ve test pilotu (ö. 1999)

1931Jacques Garelli, Fransız filozof ve şair (ö. 2014)

Viktor Tsaryov, Rus asıllı Sovyet millî futbolcu (ö. 2017)

1934 - Karl-Heinz Feldkamp, Alman futbol adamı

1935Dimitri Kitsikis, Yunan Türkolog (ö. 2021)

Carol Shields, Kanada asıllı Amerikalı roman ve öykü yazarı (ö. 2003)

1937Sally Kellerman, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2022)

Klaus-Michael Kühne, Alman iş insanı

Robert Paul, Kanadalı buz patencisi

1940 - II. Konstantin, 1964-1973 yılları arasında son Yunanistan kralı

1941Şamil Ekinci, Türk spor yöneticisi ve eski Trabzonspor Başkanı (ö. 2024)

Ünal Aysal, Türk iş insanı ve eski Galatasaray SK Başkanı

Stacy Keach, Amerikalı oyuncu ve anlatıcı

1943 - Ágota Bujdosó, Macar hentbolcu (ö. 2025)

1944 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (ö. 2012)

1946 - Lasse Hallström, İsveçli film yönetmeni

1948 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (ö. 2003)

1949 - Tommy Mandel, Amerikalı müzisyen

1950 - Joanna Gleason, Kanadalı oyuncu

1951 - Gilbert Baker, Amerikalı LGBT hakları aktivisti ve bayrak tasarımcısı (ö. 2017)

1952 - Mehmet Yurdadön, Türk atlet

1953 - Craig Stadler, Amerikalı golfçü

1954 - E. Allen Emerson, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1955 - Danilo Lim, Filipinli asker ve siyasetçi (ö. 2021)

1957 - Mark Lawrenson, İrlandalı futbolcu

1958 - Lex Luger, Amerikalı profesyonel güreşçi

1960 - Olga Bondarenko, Sovyet atlet

1962Ahmet Arslan, Türk siyasetçi

Sibylle Berg, Alman yazar

Joseph Hannesschläger, Alman oyuncu ve müzisyen (ö. 2020)

1966Eda Özülkü, Türk pop müzik sanatçısı

Turgut Dibek, Türk siyasetçi

1968 - Andy Cohen, Amerikalı talk şov ve radyo sunucusu, yazar ve yapımcı

1969 - Paulo Sérgio, Brezilyalı millî futbolcu

1970B-Real, Küba ve Meksika kökenli Amerikalı rap sanatçısı ve oyuncu

Gökhan Kırdar, Türk müzisyen

1972 - Wentworth Miller, Amerikalı oyuncu

1973 - Kevin Feige, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı

1975 - Ersin Düzen, Türk sunucu ve spor spikeri

1976 - Earl Boykins, Amerikalı emekli basketbolcu

1977A. J. Styles, Amerikalı profesyonel güreşçi

Zachary Quinto, Amerikalı oyuncu

1978Justin Long, Amerikalı oyuncu

Nikki Cox, Amerikalı oyuncu

Yi So-yeon, Koreli astronot

Dominic Cooper, İngiliz oyuncu

1979Morena Baccarin, Brezilyalı-Amerikalı oyuncu

James Ransone, Amerikalı oyuncu (ö. 2025)

1980Bobby Simmons, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Abby Wambach, Amerikalı millî futbolcu

Tomasz Wróblewski, Polonyalı ekstrem metal müzisyeni

1981 - Nikolay Davıdenko, Rus tenişçi

1982 - Jewel Staite, Kanadalı oyuncu

1985 - Miyuki Sawashiro, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu

1986 - Atalay Filiz, Türk katil

1987Matthew Koma, Amerikalı müzisyen ve Şarkıcı-şarkı yazarı

Sonakshi Sinha, Hint Bollywood oyuncusu

Darin Zanyar, İsveçli şarkıcı

1988Sergio Agüero, Arjantinli futbolcu

Umut Koçin, Türk futbolcu

1989Freddy Adu, Gana doğumlu ABD vatandaşı futbolcu

Liviu Antal, Rumen millî futbolcu

1990 - Oliver Baumann, Alman kaleci

1992 - Pajtim Kasami, İsviçreli futbolcu

1993Adam Taggart, Avustralyalı millî futbolcu

Melis Sezer, Türk millî tenisçi

Ahmet Özer, Türk futbolcu

Dimitris Konstandinidis, Yunan futbolcu

Onyekachi Okafor, Nijeryalı futbolcu

1994 - Michael Grzesiek, Kanadalı yayıncı ve YouTuber

1999Mesut Can Tomay, Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni

Carlo Holse, Danimarkalı milli futbolcu

ÖLÜMLER

1556 - Francesco Venier, 11 Haziran 1554-2 Haziran 1556 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne "Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 81'inci düka (d. 1489)

1716 - Ogata Kōrin, Japon peyzaj illüstratörü, cilacı, ressam ve tekstil tasarımcısı (d. 1663)

1835 - François Étienne Kellermann, Fransız general (d. 1770)

1881 - Émile Littré, Fransız hekim, filozof, dilbilimci ve siyaset adamı (d. 1801)

1882 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan devrimci ve devlet adamı (d. 1807)

1927 - Avni Lifij, Türk ressam (d. 1886)

1937 - Sattar Yerubaev, Kazak yazar (d. 1914)

1941 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (d. 1903)

1947 - Jesse W. Reno, Amerikanlı mücit ve mühendis (d. 1861)

1948 - Viktor Brack, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1904)

1948 - Karl Brandt, Alman hekim ve Nazi savaş suçlusu (d. 1904)

1948 - Karl Gebhardt, Alman Nazi tıp doktoru (d. 1897)

1948 - Wolfram Sievers, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1905)

1951 - Alain, Fransız filozof (d. 1868)

1970 - Orhan Kemal, Türk yazar (d. 1914)

1970 - Albert Lamorisse, Fransız film yönetmeni, film yapımcısı ve senarist (d. 1922)

1970 - Bruce McLaren, Yeni Zelandalı Formula 1 pilotu ve McLaren Takımının kurucusu (d. 1937)

1970 - Giuseppe Ungaretti, İtalyan modernist şair, gazeteci, deneme yazarı, eleştirmen ve akademisyen (d. 1888)

1977 - Stephen Boyd, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1931)

1978 - Beşir Balcıoğlu, Türk diplomat ve emekli büyükelçi (Ermeni terör örgütü ASALA'nın suikastı sonucu) (d. 1909)

1978 - Santiago Bernabéu, İspanyol spor adamı (d. 1895)

1982 - Fazal İlahi Çaudhri, Pakistanlı siyasetçi (d. 1904)

1983 - Stan Rogers, Kanadalı folk ve söz yazarı (d. 1949)

1987 - Andrés Segovia, İspanyol gitarist (d. 1893)

1988 - Necip Cihanov, Tatar besteci, öğretmen ve devlet adamı (d. 1911)

1988 - Raj Kapoor, Hint sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1924)

1989 - Ruhullah Humeyni, İranlı siyasetçi ve Şii din adamı (d. 1902)

1990 - Rex Harrison, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1908)

1991 - Ahmed Arif, Türk şair (d. 1927)

1993 - Tahar Djaout, Cezayirli gazeteci ve yazar (d. 1954)

1994 - David Stove, Avustralyalı filozof (d. 1927)

1996 - Leon Garfield, İngiliz kurgu yazarıdır (d. 1921)

1998 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (d. 1944)

2005 - Melita Norwood, Casus (d. 1912)

2008 - Cevher Özden (Banker Kastelli), Türk iş insanı ve banker (d. 1933)

2009 - David Eddings, Amerikalı yazar (d. 1931)

2012 - Kathryn Joosten, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

2014 - Gennadi Gusarov, Rus asıllı Sovyet eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)

2015 - Besim Üstünel, Türk akademisyen ve siyasetçi (d. 1927)

2015 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (d. 1926)

2016 - Tom Kibble, İngiliz bilim insanı (d. 1932)

2016 - Andrzej Niemczyk, Polonyalı eski voleybol oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1944)

2017 - Peter Sallis, İngiliz oyuncu, seslendirme sanatçısı ve komedyen (d. 1921)

2017 - Sonja Sutter, Alman film ve televizyon oyuncusu (d. 1931)

2017 - Jeffrey Tate, İngiliz orkestra şefi (d. 1943)

2018 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)

2018 - Tony Morphett, Avustralyalı senaristtir (d. 1938)

2018 - Emil Wolf, Çek asıllı Amerikalı fizikçi (d. 1922)

2019 - Momtazuddin Ahmed, Bangladeşli oyun yazarı ve eğitimci (d. 1935)

2019 - Alistair Browning, Yeni Zelandalı oyuncu (d. 1954)

2019 - Walter Lübcke, Alman siyasetçi ve ekonomist (d. 1953)

2019 - Mart Nutt, Eston siyasetçi ve tarihçi (d. 1962)

2020 - Gulam Murtaza Baloch, Pakistanlı politikacı (d. 1964)

2020 - Mary Pat Gleason, Amerikalı aktris ve televizyon yazarı (d. 1950)

2020 - Chris Trousdale, Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1985)

2020 - Ahmet Tekdal, Türk siyasetçi ve bürokrat (d. 1931)

2020 - Wes Unseld, Amerikalı eski basketbol oyuncusu (d. 1946)

2021 - Odero Gon, İtalyan futbolcud (d. 1933)

2021 - Linah Mohohlo, Botsvanalı akademisyen, bankacı, siyasetçi ve ekonomist (d. 1952)

2021 - Hasan Saltık, Zaza asıllı Türk müzik yapımcısı ve "Kalan Müzik"in kurucusu (d. 1964)

2022 - Uri Zohar, İsrailli haham, film yönetmeni, oyuncu, yazar ve komedyen (d. 1935)