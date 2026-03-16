OLAYLAR

MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.

1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.

1909 - Almanya millî futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı: 9-0.

1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.

1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.

1921 - SSCB, Ankara Hükûmeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.

1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.

1924 - Roma Antlaşması doğrultusunda İtalya, Rijeka'yı topraklarına kattı.

1926 - Robert H. Goddard, ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.

1930 - Küba millî futbol takımı, uluslararası arenada ilk maçını Jamaika karşısında yaptı ve 3-1 kazandı.

1932 - Ankara Demirspor kuruldu.

1935 - Adolf Hitler, Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.

1939 - Hitler, Bohemya ve Morayva'yı Alman himayesine aldığını, Prag Kalesi'nde açıkladı.

1939 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Çekoslovakya'nın geri kalanını da işgal etti.

1939 - Mısır Prensesi Fevziye Fuad ile İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi evlendi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Küçük bir Japon direnişi kaldıysa da Iwo Jima Muharebesi sona erdi.

1964 - TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, Hükûmete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.

1968 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Johnson, Vietnam'a 35.000 ila 50.000 asker daha göndermeye karar verdi.

1968 - Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamı gerçekleştirildi.

1971 - Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.

1972 - Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.

1978 - 16 Mart Katliamı: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde öğrencilere yönelik bombalı saldırıda 7 öğrenci öldü.

1978 - İtalya'da eski Başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldı.

1979 - Çin-Vietnam Savaşı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu ülkesine geri döndü. Savaş sona erdi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Van Cezaevi'nden tünel kazılmak suretiyle 33 mahkûm kaçtı.

1988 - Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı yapıldı.

1993 - Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu: 50-48.

1999 - Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekâtı başlatıldı.

2003 - Rachel Corrie, İsrail tankları tarafından ezilerek öldürüldü.

2004 - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında, 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.

2005 - İsrail, Eriha'yı resmi olarak Filistin yönetimine devretti.

2014 - Kırım, tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya geçmeyi kabul etti.

2022 - Japonya'nın Fukuşima şehrinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 kişi öldü, 198 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1399 - Xuande, Çin'in Ming Hanedanı'nın beşinci imparatoru (ö. 1435)

1750 - Caroline Herschel, Alman-İngiliz astronom (ö. 1848)

1751 - James Madison, ABD'nin 4. Başkanı (ö. 1836)

1755 - Jakob Laurenz Custer, İsviçreli bitki bilimci (ö. 1828)

1771 - Antoine-Jean Gros, Fransız ressam (ö. 1835)

1774 - Matthew Flinders, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması albayı, denizcisi ve kartograf (ö. 1814)

1789 - Georg Ohm, Alman fizikçi (ö. 1854)

1789 - Francis Rawdon Chesney, İngiliz general ve kaşif (ö. 1872)

1794 - Ami Boué, Avusturyalı yerbilimci (ö. 1881)

1796 - Cincinnato Baruzzi, İtalyan heykeltıraş (ö. 1878)

1800 - Ninkō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 120. imparatoru (ö. 1846)

1810 - Robert Curzon, Britanyalı diplomat ve gezgin (ö. 1873)

1813 - Gaëtan de Rochebouët, Fransız siyasetçi (ö. 1899)

1839 - Sully Prudhomme, Fransız şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1907)

1846 - Gösta Mittag-Leffler, İsveçli matematikçi (ö. 1927)

1846 - Jurgis Bielinis, Litvanyalı yayıncı ve yazar (ö. 1918)

1853 - William Eagle Clarke, Britanyalı ornitolog (ö. 1938)

1859 - Aleksandr Stepanoviç Popov, Rus fizikçi (ö. 1906)

1862 - Wil van Gogh, Hollandalı hemşire ve erken feminist (ö. 1941)

1874 - Frédéric François-Marsal, Fransız siyasetçi (ö. 1958)

1878 - Henry B. Walthall, Amerikan sanatçı ve film oyuncusu (ö. 1936)

1879 - Mark Sykes, İngiliz yazar, diplomat, asker ve gezgin (ö. 1919)

1890 - Solomon Mikhoels, Sovyet Yahudi aktör ve sanat yönetmeni (ö. 1948)

1892 - César Vallejo, Perulu şair ve yazar (ö. 1938)

1896 - Otto Hofman, Nazi Almanyası'nda memur (ö. 1982)

1897 - Antonio Donghi, İtalyan ressam (ö. 1963)

1907 - Arkadi Vasilyev, Sovyet yazar (ö. 1972)

1908 - Robert Rossen, Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 1966)

1909 - Nubar Terziyan, Ermeni asıllı Türk sinema sanatçısı (ö. 1994)

1911 - Pierre Harmel, Belçikalı bir avukat, Hristiyan Demokrat politikacı ve diplomat (ö. 2009)

1911 - Josef Mengele, Alman (Nazi) doktor (ö. 1979)

1912 - Pat Nixon, ABD'nin 37. Başkanı Richard Nixon'ın eşi (ö. 1993)

1915 - Haldun Taner, Türk yazar (ö. 1986)

1916 - Mercedes McCambridge, Amerikan radyo, sahne, film ve televizyon aktrisi (ö. 2004)

1916 - Tsutomu Yamaguchi, Japon mühendis (ö. 2010)

1917 - Mehrdad Pahlbod, eski İranlı siyasetçi ve bakan (ö. 2018)

1918 - Aldo van Eyck, Hollandalı mimar (ö. 1999)

1918 - Frederick Reines, Amerikalı fizikçi (ö. 1998)

1920 - Traudl Junge, Aralık 1942'den Nisan 1945'e kadar Adolf Hitler'in son özel sekreteri olarak çalışan Alman bir editör (ö. 2002)

1925 - Cornell Borchers, Litvanya doğumlu Alman oyuncu (ö. 2014)

1926 - Jerry Lewis, Amerikalı aktör, komedyen ve şarkıcı (ö. 2017)

1927 - Vladimir Komarov, Rus kozmonot (ö. 1967)

1928 - Christa Ludwig, Alman opera sanatçısı (ö. 2021)

1929 - Nadja Tiller, Avusturyalı oyuncu (ö. 2023)

1931 - Tevfik Gelenbe, Türk tiyatrocu ve oyuncu (ö. 2004)

1931 - Augusto Boal, Brezilyalı tiyatro insanı (ö. 2009)

1932 - Walter Cunningham, Amerikalı NASA astronotu (ö. 2023)

1933 - Teresa Berganza, İspanyol opera sanatçısı ve eğitimci (ö. 2022)

1936 - Raymond Damadian, Ermeni asıllı Amerikalı doktor, tıp doktoru (ö. 2022)

1937 - Attilio Nicora, İtalyan Vatikana bağlı din adamı ve kardinal (ö. 2017)

1937 - Amos Tversky, İsrailli bir bilişsel ve matematiksel psikolog (ö. 1996)

1939 - Carlos Bilardo, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör

1940 - Vakıf Mustafazade, Azerbaycanlı besteci ve piyanist (ö. 1979)

1941 - Bernardo Bertolucci, İtalyan yönetmen (ö. 2018)

1941 - Robert Guéï, Fildişi Sahilli asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1942 - Jerry Jeff Walker, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2020)

1943 - Murat Belge, Türk yazar, çevirmen, siyasi aktivist ve akademisyen

1944 - Andrew S. Tanenbaum, ABD'li bilgisayar bilimcisi

1946 - Mustafa Alabora, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1948 - Tomris İncer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)

1949 - Victor Garber, Kanadalı televizyon oyuncusu ve şarkıcı

1950 - Kate Nelligan, Kanadalı aktris

1951 - Abdülmecid Burbu, Cezayirli millî futbolcu

1953 - Isabelle Huppert, Fransız oyuncu

1953 - Richard Matthew Stallman, Amerikalı özgür yazılım aktivisti ve GNU projesi ile Özgür Yazılım Vakfı'nın kurucusu

1955 - Linda Lepomme, Belçikalı şarkıcı

1956 - Eveline Widmer-Schlumpf, İsviçreli avukat ve siyasetçi

1959 - Jens Stoltenberg, Norveçli ekonomist ve politikacı

1959 - Savina Yannatu, Yunan şarkıcı

1965 - Mustafa Taşkesen, Türk bürokrat

1965 - Mark Carney, Kanadalı siyasetçi ve Kanada başbakanı

1967 - Lauren Graham, Amerikalı oyuncu

1971 - Alan Tudyk, Amerikalı aktör

1973 - Kutsi, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve söz yazarı

1974 - Anne Charrier, Fransız oyuncu

1975 - Luciano Castro, Arjantinli oyuncu

1975 - Sienna Guillory, İngiliz aktris ve model

1976 - Gökcen Özdoğan Enç, Türk siyasetçi

1977 - Ferdi Zeyrek, Türk mimar, siyasetçi ve eski Manisa Büyükşehir Belediye başkanı (ö. 2025)

1979 - Leena Peisa, Fin müzisyen, söz yazarı

1980 - Felipe Reyes, İspanyol basketbolcu

1980 - Bahri Tanrıkulu, Türk tekvando sporcusu

1981 - Katie May, Amerikalı model ve iş insanı (ö. 2016)

1981 - Péter Magyar, Macar hukukçu ve siyasetçi

1986 - Alexandra Daddario, Amerikalı oyuncu

1986 - Toney Douglas, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1986 - Daisuke Takahashi, Japon buz patenci

1987 - Fabien Lemoine, Fransız futbolcu

1989 - Blake Griffin, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Jung So-min, Güney Koreli oyuncu

1989 - Theo Walcott, İngiliz futbolcudur

1989 - Gabriel Attal, Fransız siyasetçi ve eski Fransa başbakanı

1990 - Josef Hušbauer, Çek futbolcu

1991 - Reggie Bullock, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Joel Embiid, Kamerunlu profesyonel basketbolcu

1997 - Florian Neuhaus, Alman millî futbolcu

1998 - Sefo, Türk rap şarkıcısı

2000 - Umut Güneş, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

37 - Tiberius, Roma İmparatoru (d. MÖ 42)

455 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (d. 419)

1185 - IV. Baudouin, Kudüs Krallığı'nın 1174 ile 1185 yılları arasındaki hükümdarı (d. 1161)

1485 - Anne Neville, Galler Prensesi, İngiltere Kraliçesi (d. 1456)

1608 - Seonjo, Joseon Krallığı'nın 14. kralı (d. 1552)

1649 - Jean de Brébeuf, Cizvit misyoner (d. 1593)

1664 - İvan Vıhovski, Kazak hetmanı (d. ?)

1736 - Giovanni Battista Pergolesi, İtalyan müzisyen (d. 1710)

1822 - Jeanne Louise Henriette Campan, Fransız eğitimci ve yazar (d. 1752)

1898 - Aubrey Beardsley, İngiliz illüstratör ve yazar (d. 1872)

1913 - Tatyos Efendi, Osmanlı Ermenisi müzisyen (d. 1858)

1914 - Albert Gobat, İsviçreli yazar, eğitim yöneticisi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1843)

1919 - Yakov Sverdlov, Yahudi asıllı Rus devrimci (d. 1885)

1929 - Kel Hasan Efendi, Türk tuluatçı (d. 1865)

1935 - John James Richard Macleod, İskoç hekim ve fizyolog (Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi ve İnsülini bulanlardan) (d. 1876)

1938 - Egon Friedell, Avusturyalı filozof, tarihçi, gazeteci, oyuncu, kabare sanatçısı ve tiyatro eleştirmeni (d. 1878)

1940 - Selma Lagerlöf, İsveçli Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ilk kadın yazar (d. 1858)

1944 - Mehmed Abdülkadir Efendi, II. Abdülhamid'in ve Bidâr Kadınefendi'nin oğlu (d. 1878)

1955 - Nicolas de Staël, Fransız ressam (d. 1914)

1957 - Constantin Brâncuși, Rumen heykelci ve çağdaş soyut heykelciliğin öncülerinden (d. 1876)

1966 - Emin Türk Eliçin, Türk yazar (d. 1906)

1988 - Erich Probst, Avusturyalı futbolcu (d. 1927)

1998 - Pertev Naili Boratav, Türk halk bilim araştırmacısı (d. 1907)

2000 - Thomas Ferebee, Amerikalı pilot (Atom bombası'nı atan Enola Gay uçağının bombacısı) (d. 1918)

2003 - Rachel Corrie, Amerikalı barış aktivisti (İsrail tankları tarafından ezilerek öldürüldü) (d. 1979)

2010 - Ksenija Pajcin, Sırp şarkıcı (d. 1977)

2015 - Firuz Çilingiroğlu, Türk hukukçu ve Onursal Yargıtay Başsavcısı (d. 1924)

2016 - Frank Sinatra Jr., Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1944)

2017 - Torgny Lindgren, İsveçli yazardır (1938)

2018 - Louise Slaughter, Amerikalı siyasetçidir (d. 1929)

2019 - Dick Dale, Amerikalı rock gitaristi ve müzisyeni (d. 1937)

2019 - Richard Erdman, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yönetmen (d. 1925)

2019 - Barbara Hammer, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1939)

2019 - Tom Hatten, Amerikalı sahne, televizyon, sinema oyuncusu, radyo ve televizyon sunucusu (d. 1926)

2019 - Yann-Fañch Kemener, Fransız şarkıcı ve müzisyen (d. 1957)

2019 - Muhammed Mahmud Veled Luli, Moritanyalı asker ve devlet adamı (d. 1943)

2019 - Yuliya Naçalova, Sovyet-Rus şarkıcı, aktris ve televizyon sunucusu (d. 1981)

2020 - Nicolas Alfonsi, Fransız siyasetçi ve hukukçu (d. 1936)

2020 - Sergio Bassi, İtalyan folk rock müziği şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1951)

2020 - Menachem Friedman, İsrailli sosyolog ve akademisyen (d. 1936)

2020 - Haşim Betahi Gülpayegani, Tahran Eyaleti'nin İran Uzmanlar Meclisi temsilcisi (d. 1941)

2020 - Francesco Saverio Pavone, İtalyan hukukçu (d. 1944)

2020 - Saskia Post, Avustralyalı aktris (d. 1961)

2020 - Fariborz Raisdana, İranlı iktisatçı, sosyalist, aktivist, profesör (d. 1945)

2020 - Stuart Whitman, Amerikalı bir aktör (d. 1928)

2021 - Amaranth Ehrenhalt, Amerikalı ressam, heykeltıraş ve yazar (d. 1928)

2021 - Mauro Favilla, İtalyan siyasetçi (d. 1934)

2021 - Erhan Önal, Türk eski futbolcu, futbol menajeri ve futbol yorumcusu (d. 1957)

2021 - Sabine Schmitz, Alman otomobil yarışçısı ve televizyon sunucusu (d. 1969)

2022 - Slobodan Škrbić, Sırp asıllı Yugoslav eski millî futbolcu (d. 1944)

2023 - Ángel Fournier, Kübalı profesyonel kürekçi (d. 1987)

2023 - Claude Fournier, Kanadalı film yönetmeni, senarist ve görüntü yönetmeni (d. 1931)

2023 - Patrick French, İngiliz yazar, tarihçi ve akademisyen (d. 1966)

2023 - Nani Wijaya, Endonezyalı aktris ve model (d. 1944)

2024 - David Seidler, İngiliz-Amerikalı oyun yazarı ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1937)

2025 - Émilie Dequenne, Belçikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1981)

2025 - Bindu Ghosh, Hint aktris ve koreograf (d. 1949)