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Kaynak: İHA

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan fındık toplamak için Samsun’a gelen M.Ç (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tabancayla amcasına ateş etti.

Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Amcasını öldüren gurbetçi M.Ç., olaydan sonra kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.