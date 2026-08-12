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Kaynak: İHA

Bursa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un amcası Enver Erol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada Enver Erol’un eşi Alime Erol da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Erol yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Enver Erol ile eşi Alime Erol yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Enver Erol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Alime Erol’un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Enver Erol’un Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un amcası olduğu öğrenildi. Başkan Ferhat Erol, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol paylaşımında, "Amcam Enver Erol elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 12 Ağustos Çarşamba öğlen namazına müteakip Çınar Camii’nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.