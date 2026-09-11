OLAYLAR
1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.
1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.
1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.
1919Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.
Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.
1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.
1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.
1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.
1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.
1947 - ABD Kongresi, Marshall planını onayladı.
1954 - Ankara'da, "Kıbrıs Türktür Komitesi" kuruldu.
1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü.
1973 - Şili'de Darbe: Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.
1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.
1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.
1994Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.
İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.
1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir, 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.
2001 - 11 Eylül saldırılarında; 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.
2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye, Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.
2012İstanbul Gazi Polis Merkezi'nde patlama meydana geldi, bir polis öldü, dört polis ve dört vatandaş yaralandı. Patlamayı DHKP-C üstlendi.
Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı.
ABD'nin Libya'daki Bingazi Konsolosluğu'na İslamcı militanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ABD'nin Libya büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 Amerikalı yetkili öldürüldü.
2023 - Libya'nın Derna şehri, Daniel Fırtınası'nın iki barajın çökmesine ve 11.300'den fazla kişinin ölmesine neden olmasının ardından yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı
DOĞUMLAR
1182 - Minamoto no Yoriie, Japon Kamakura şogunluğu'nun 2. Şogunu (ö. 1203)
1476 - Louise de Savoie, Fransız soylu, Auvergne ve Bourbonnais naibesi, Nemours düşesi ve Fransa Kralı I. François'nın annesi (ö. 1531)
1524 - Pierre de Ronsard, Fransız şairi (ö. 1585)
1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (ö. 1809)
1764 - Valentino Fioravanti, İtalyan müzisyen ve opera bestecisi (ö. 1837)
1771 - Mungo Park, İskoç hekim ve kaşif (ö. 1806)
1786 - Frederich Kuhlau, Alman piyanist (ö. 1832)
1816 - Carl Zeiss, Alman iş insanı (ö. 1888)
1862 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1910)
1877Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (ö. 1926)
James Hopwood Jeans, İngiliz fizikçi, gök bilimci ve matematikçi (ö. 1946)
1885 - D. H. Lawrence, İngiliz, romancı, şair ve deneme yazarı (ö. 1930)
1889 - Helmuth Theodor Bossert, Alman asıllı Türk dil bilimci ve arkeolog (ö. 1961)
1895 - Vinoba Bhave, Hint aktivist ve toplumsal reformcu (ö. 1982)
1899 - Philipp Bouhler, Alman asker (ö. 1945)
1903 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (ö. 1969)
1916 - Ed Sabol, Amerikalı oyuncu ve görüntü yönetmeni (ö. 2015)
1917Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (ö. 1989)
Herbert Lom, Çek sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)
1924 - Daniel Akaka, Amerikalı siyasetçi (ö. 2018)
1929 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (ö. 2013)
1930 - Salih Selim, Mısırlı millî futbolcu (ö. 2002)
1931Ece Ayhan, Türk şair ve etikçi (ö. 2002)
Ian Holm, İngiliz oyuncu (ö. 2020)
1932 - Gavril Dejeu, Rumen politikacı
1933Misbach Yusa Biran, Endonezyalı yazar, yönetmen ve eleştirmen (ö. 2012)
Raşid Sefer, Tunus eski başbakanı (ö. 2023)
Mátyás Szűrös, Macar politikacı
1934 - Claude Dhinnin, Fransız siyasetçi (ö. 2025)
1935Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk mimar, müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2025)
Arvo Part, Estonyalı klasik ve dini müzik bestecisi
German Titov, Sovyet kozmonot (ö. 2000)
1936 - Ersun Kazançel, Türk oyuncu (ö. 1993)
1937 - Paola, Belçika kraliçesi
1938 - Ciel Bergman, Amerikalı ressam (ö. 2017)
1940Brian De Palma, Amerikalı film yönetmeni
Nông Đức Mạnh, Vietnamlı politikacı
1944 - Everaldo, Brezilyalı millî futbolcu (ö. 1974)
1945Franz Beckenbauer, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2024)
Leo Kottke, Amerikalı akustik gitarist
1946Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmeni
Yusuf ez-Zevavi, Tunuslu eski futbolcu ve teknik direktör
1947 - Jean Germain, Fransız siyasetçi (ö. 2015)
1950 - Khosro Harandi, İranlı satranç oyuncusu (ö. 2019)
1956 - Tony Gilroy, Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen
1957 - İbrahim Kasımpur, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör
1958Altan Tan, Türk yazar ve siyasetçi
Keosaychay Sayasone, Laos eski first laydsi (ö. 2021)
Julia Nickson-Soul, Amerikalı oyuncu
1959 - John Hawkes, Amerikalı oyuncu
1960 - Hiroshi Amano, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
1961Virginia Madsen, Amerikalı oyuncu
Haluk Pekşen, Türk siyasetçi ve avukat (ö.2022)
1962 - Julio Salinas, İspanyol eski millî futbolcu
1962 - Andreas Haefliger, Almanya doğumlu İsviçreli piyanist
1963Andrew Jackson, Kanadalı oyuncu
Turgut Karataş, Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncu (d. 2024)
1964 - Victor Wooten, Amerikalı bas gitar virtüözü
1965Beşşar Esad, Suriye Devlet Başkanı
Moby, Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı ve DJ
Paul Heyman, Amerikalı profesyonel güreş menajeri, girişimci, spiker ve yönetici
1966 - Kiko Kawashima, Japonya'nın veliaht prensesi
1967 - Harry Connick, Jr., Amerikalı şarkıcı, piyanist, bestekâr ve oyuncu
1968 - Slaven Bilić, Hırvat eski futbolcu ve teknik direktör
1969 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (ö. 2008)
1970Fanny Cadeo, İtalyan model (manken), televizyon gösteri sanatçısı ve şarkıcı
Taraji P. Henson, Amerikalı aktris ve şarkıcı
Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkü siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı
1972Ricky Koole, Hollandalı şarkıcı ve aktris
Perviz Brumend, İranlı milli futbolcu
1973 - In-Grid, İtalyan şarkıcı, söz yazarı, besteci ve dansçı
1974 - Mehmet Emin Toprak, Türk aktör (ö. 2002)
1977Ludacris, Amerikalı oyuncu ve rap müzik sanatçısı
Matthew Stevens, Galli snooker oyuncusu
1978 - Dejan Stanković, Sırp millî futbolcu ve teknik direktör
1979Hana Horáková, Çek basketbolcu
David Pizarro, Şilili eski milli futbolcu
Éric Abidal, Fransız futbolcu
1980 - Julien Sablé, Fransız eski futbolcu
1981Andrea Dossena, İtalyan futbolcu
Özlem Türay, Türk tiyatro oyuncusu
1982Elvan Abeylegesse, Etiyopya asıllı Türk atlet
Ricky Minard, Amerikalı basketbolcu
Elvan Abeylegesse, Etiyopya kökenli Türk atlet
1983Laura Ferrara, İtalyan siyasetçi
Vivian Cheruiyot, Kenyalı atlet
1984Cardoso, Brezilyalı futbolcu
Mbenza Bedi, Kongolu millî futbolcu
Yusuf Akgün, Türk aktör
1985 - Shaun Livingston, Amerikalı eski basketbolcu
1986İsmail Abdüllatif, Bahreynli millî futbolcu
Matteo Valli, San Marinolu futbolcu
Shun Nogaito, Japon futbolcu
1987Robert Acquafresca, İtalyan eski futbolcu
Tyler Hoechlin, Amerikalı aktör
1988Samet Kumbaşı, Türk futbolcu
Mustafa Aşan, Türk futbolcu
1989Anna Polina, Rus-Fransız ponrografik film oyuncusu
Tomoyasu Hirose, Japon futbolcu
1990Jo Inge Berget, Norveçli futbolcu
Yasin Pilavcılar, Türk jokey
1991Jordan Ayew, Ganalı futbolcu
Kygo, Norveçli Dj, şarkı sözü yazarı ve müzisyen
1993Tatsuki Kohatsu, Japon futbolcu
Elşen Rızazade, Azerbaycanlı futbolcu
1994Nataliya Prışçepa, Ukraynalı atlet
Jordi El Niño Polla, İspanyol pornografik film oyuncusu
Mateus dos Santos Castro, Brezilyalı futbolcu
Cameron Burrell, Amerikalı kısa mesafe koşucusu
Ahmet Eyüp Türkaslan, Türk futbolcu (ö. 2023)
Hüseyin Altıntaş, Türk futbolcu
1995 - Cecilia Rossell, Honduraslı manken
1996Zymer Bytyqi, Kosovalı millî futbolcu
Miguel Crespo da Silva, Portekizli futbolcu
1997 - Michelle Randolph, Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
1063 - I. Béla, Macaristan Kralı (d. 1015 - 1020 arası)
1161 - Melisende, Kudüs Krallığı Kraliçesi (d. 1105)
1680 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. İmparatoru (d. 1596)
1793 - Nicolaas Laurens Burman, Hollandalı botanikçi (d. 1734)
1823 - David Ricardo, Britanyalı politik ekonomist ve klasik iktisatçı (d. 1772)
1870 - Eugenio Lucas Velázquez, İspanyol ressam (d. 1817)
1888 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar ve Arjantin'in 6. Devlet Başkanı (d. 1811)
1937 - Nazmi Ziya Güran, Türk ressam ve sanat eğitimcisi (d. 1881)
1939 - Konstantin Korovin, Rus empresyonist ressam (d. 1861)
1941 - Hristian Rakovski, Bulgar devrimci (d. 1873)
1948 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu (d. 1876)
1953 - Andreas Bertalan Schwarz, Alman hukukçu ve akademisyen (d. 1886)
1957 - Mary Proctor, Amerikalı astronomi yaygınlaştırıcı (d. 1862)
1970 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (d. 1896)
1971 - Joe Jordan, Afroamerikan müzisyen ve besteci (d. 1882)
1971 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı (d. 1894)
1973 - Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı (darbe sonucu parlamentoda öldürüldü) (d. 1908)
1978 - Georgi Markov, Bulgar yazar ve rejim muhalifi (d. 1929)
1986 - Panayotis Kanellopulos, Yunan yazar ve siyasetçi (d. 1902)
1987 - Peter Tosh, Jamaikalı reggae müzisyeni (d. 1944)
1988 - Roger Hargreaves, Britanyalı desinatör, karikatürist ve çocuk edebiyatı yazarı (d. 1935)
1994 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1909)
2000 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve gazeteci (d. 1934)
2001 - Berry Berenson, Amerikalı şarkıcı, manken ve oyuncu (d. 1948)
2001 - Muhammed Atta, Mısırlı el-Kaide üyesi (11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'ne uçakla intihar saldırısından sorumlu) (d. 1968)
2002 - Kim Hunter, Amerikalı oyuncu (d. 1922)
2003 - Anna Lindh, İsveçli siyasetçi (d. 1957)
2003 - John Ritter, Amerikalı aktör (d. 1948)
2006 - Joachim Fest, Alman yazar (d. 1926)
2007 - Cem Gürdap, Türk sinema oyuncusu (d. 1955)
2007 - Ian Porterfield, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1946)
2009 - Jim Carroll, Amerikalı yazar, şair ve müzisyen (d. 1949)
2011 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (d. 1971)
2013 - Marshall Berman, Amerikalı hümanist, marksist ve teorisyen (d. 1940)
2014 - Bob Crewe, Amerikalı söz yazarı, dansçı, şarkıcı ve plak yapımcısı (d. 1930)
2014 - Joachim Fuchsberger, Alman aktör ve televizyon sunucusu (d. 1927)
2016 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (d. 1969)
2016 - Engin Ünal, Türk milli yüzücü (d. 1936)
2016 - İshak Alaton, Türk iş insanı ve Alarko Holding Onursal Başkanı (d. 1927)
2017 - Abdülhalim Muazzam Şah, Malezya Kralı (d. 1927)
2017 - J. P. Donleavy, İrlanda kökenli Amerikalı roman ve oyun yazarı (d. 1926)
2017 - Mark LaMura, Amerikalı oyuncu (d. 1948)
2018 - Begüm Gülsüm Navaz, Pakistanlı siyasetçi ve Navaz Şerif'in eşi (d. 1950)
2018 - Don Newman, Amerikalı futbolcu ve basketbol antrenörü (d. 1957)
2018 - Fenella Fielding, İngiliz oyuncu (d. 1927)
2019 - B.J. Habibie, Endonezyalı siyasetçi, mühendis ve Endonezya'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1936)
2019 - Daniel Johnston, Amerikalı rock şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve çizer (d. 1961)
2020 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 1939)
2020 - Christian Poncelet, Fransız siyasetçi (d. 1928)
2020 - Nazım Şakir, Iraklı futbolcu ve teknik direktör (d. 1958)
2020 - Roger Carel, Fransız seslendirme sanatçısı ve aktör (d. 1927)
2020 - Toots Hibbert, Jamaikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1942)
2022 - Javier Marías, İspanyol romancı, çevirmen ve köşe yazarı (d. 1951)
2024 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı (d. 1938)
2025 - Nicky Ryan, İrlandalı müzik prodüktörü ve sanatçı (d. 1946)