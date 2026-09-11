OLAYLAR

1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.

1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.

1919Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.

Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.

1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.

1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.

1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.

1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

1947 - ABD Kongresi, Marshall planını onayladı.

1954 - Ankara'da, "Kıbrıs Türktür Komitesi" kuruldu.

1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü.

1973 - Şili'de Darbe: Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.

1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.

1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.

1994Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.

İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir, 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.

2001 - 11 Eylül saldırılarında; 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.

2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye, Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.

2012İstanbul Gazi Polis Merkezi'nde patlama meydana geldi, bir polis öldü, dört polis ve dört vatandaş yaralandı. Patlamayı DHKP-C üstlendi.

Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı.

ABD'nin Libya'daki Bingazi Konsolosluğu'na İslamcı militanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ABD'nin Libya büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 Amerikalı yetkili öldürüldü.

2023 - Libya'nın Derna şehri, Daniel Fırtınası'nın iki barajın çökmesine ve 11.300'den fazla kişinin ölmesine neden olmasının ardından yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı

DOĞUMLAR

1182 - Minamoto no Yoriie, Japon Kamakura şogunluğu'nun 2. Şogunu (ö. 1203)

1476 - Louise de Savoie, Fransız soylu, Auvergne ve Bourbonnais naibesi, Nemours düşesi ve Fransa Kralı I. François'nın annesi (ö. 1531)

1524 - Pierre de Ronsard, Fransız şairi (ö. 1585)

1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (ö. 1809)

1764 - Valentino Fioravanti, İtalyan müzisyen ve opera bestecisi (ö. 1837)

1771 - Mungo Park, İskoç hekim ve kaşif (ö. 1806)

1786 - Frederich Kuhlau, Alman piyanist (ö. 1832)

1816 - Carl Zeiss, Alman iş insanı (ö. 1888)

1862 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1910)

1877Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (ö. 1926)

James Hopwood Jeans, İngiliz fizikçi, gök bilimci ve matematikçi (ö. 1946)

1885 - D. H. Lawrence, İngiliz, romancı, şair ve deneme yazarı (ö. 1930)

1889 - Helmuth Theodor Bossert, Alman asıllı Türk dil bilimci ve arkeolog (ö. 1961)

1895 - Vinoba Bhave, Hint aktivist ve toplumsal reformcu (ö. 1982)

1899 - Philipp Bouhler, Alman asker (ö. 1945)

1903 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (ö. 1969)

1916 - Ed Sabol, Amerikalı oyuncu ve görüntü yönetmeni (ö. 2015)

1917Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (ö. 1989)

Herbert Lom, Çek sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)

1924 - Daniel Akaka, Amerikalı siyasetçi (ö. 2018)

1929 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (ö. 2013)

1930 - Salih Selim, Mısırlı millî futbolcu (ö. 2002)

1931Ece Ayhan, Türk şair ve etikçi (ö. 2002)

Ian Holm, İngiliz oyuncu (ö. 2020)

1932 - Gavril Dejeu, Rumen politikacı

1933Misbach Yusa Biran, Endonezyalı yazar, yönetmen ve eleştirmen (ö. 2012)

Raşid Sefer, Tunus eski başbakanı (ö. 2023)

Mátyás Szűrös, Macar politikacı

1934 - Claude Dhinnin, Fransız siyasetçi (ö. 2025)

1935Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk mimar, müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2025)

Arvo Part, Estonyalı klasik ve dini müzik bestecisi

German Titov, Sovyet kozmonot (ö. 2000)

1936 - Ersun Kazançel, Türk oyuncu (ö. 1993)

1937 - Paola, Belçika kraliçesi

1938 - Ciel Bergman, Amerikalı ressam (ö. 2017)

1940Brian De Palma, Amerikalı film yönetmeni

Nông Đức Mạnh, Vietnamlı politikacı

1944 - Everaldo, Brezilyalı millî futbolcu (ö. 1974)

1945Franz Beckenbauer, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2024)

Leo Kottke, Amerikalı akustik gitarist

1946Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmeni

Yusuf ez-Zevavi, Tunuslu eski futbolcu ve teknik direktör

1947 - Jean Germain, Fransız siyasetçi (ö. 2015)

1950 - Khosro Harandi, İranlı satranç oyuncusu (ö. 2019)

1956 - Tony Gilroy, Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen

1957 - İbrahim Kasımpur, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör

1958Altan Tan, Türk yazar ve siyasetçi

Keosaychay Sayasone, Laos eski first laydsi (ö. 2021)

Julia Nickson-Soul, Amerikalı oyuncu

1959 - John Hawkes, Amerikalı oyuncu

1960 - Hiroshi Amano, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1961Virginia Madsen, Amerikalı oyuncu

Haluk Pekşen, Türk siyasetçi ve avukat (ö.2022)

1962 - Julio Salinas, İspanyol eski millî futbolcu

1962 - Andreas Haefliger, Almanya doğumlu İsviçreli piyanist

1963Andrew Jackson, Kanadalı oyuncu

Turgut Karataş, Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncu (d. 2024)

1964 - Victor Wooten, Amerikalı bas gitar virtüözü

1965Beşşar Esad, Suriye Devlet Başkanı

Moby, Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı ve DJ

Paul Heyman, Amerikalı profesyonel güreş menajeri, girişimci, spiker ve yönetici

1966 - Kiko Kawashima, Japonya'nın veliaht prensesi

1967 - Harry Connick, Jr., Amerikalı şarkıcı, piyanist, bestekâr ve oyuncu

1968 - Slaven Bilić, Hırvat eski futbolcu ve teknik direktör

1969 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (ö. 2008)

1970Fanny Cadeo, İtalyan model (manken), televizyon gösteri sanatçısı ve şarkıcı

Taraji P. Henson, Amerikalı aktris ve şarkıcı

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkü siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı

1972Ricky Koole, Hollandalı şarkıcı ve aktris

Perviz Brumend, İranlı milli futbolcu

1973 - In-Grid, İtalyan şarkıcı, söz yazarı, besteci ve dansçı

1974 - Mehmet Emin Toprak, Türk aktör (ö. 2002)

1977Ludacris, Amerikalı oyuncu ve rap müzik sanatçısı

Matthew Stevens, Galli snooker oyuncusu

1978 - Dejan Stanković, Sırp millî futbolcu ve teknik direktör

1979Hana Horáková, Çek basketbolcu

David Pizarro, Şilili eski milli futbolcu

Éric Abidal, Fransız futbolcu

1980 - Julien Sablé, Fransız eski futbolcu

1981Andrea Dossena, İtalyan futbolcu

Özlem Türay, Türk tiyatro oyuncusu

1982Elvan Abeylegesse, Etiyopya asıllı Türk atlet

Ricky Minard, Amerikalı basketbolcu

Elvan Abeylegesse, Etiyopya kökenli Türk atlet

1983Laura Ferrara, İtalyan siyasetçi

Vivian Cheruiyot, Kenyalı atlet

1984Cardoso, Brezilyalı futbolcu

Mbenza Bedi, Kongolu millî futbolcu

Yusuf Akgün, Türk aktör

1985 - Shaun Livingston, Amerikalı eski basketbolcu

1986İsmail Abdüllatif, Bahreynli millî futbolcu

Matteo Valli, San Marinolu futbolcu

Shun Nogaito, Japon futbolcu

1987Robert Acquafresca, İtalyan eski futbolcu

Tyler Hoechlin, Amerikalı aktör

1988Samet Kumbaşı, Türk futbolcu

Mustafa Aşan, Türk futbolcu

1989Anna Polina, Rus-Fransız ponrografik film oyuncusu

Tomoyasu Hirose, Japon futbolcu

1990Jo Inge Berget, Norveçli futbolcu

Yasin Pilavcılar, Türk jokey

1991Jordan Ayew, Ganalı futbolcu

Kygo, Norveçli Dj, şarkı sözü yazarı ve müzisyen

1993Tatsuki Kohatsu, Japon futbolcu

Elşen Rızazade, Azerbaycanlı futbolcu

1994Nataliya Prışçepa, Ukraynalı atlet

Jordi El Niño Polla, İspanyol pornografik film oyuncusu

Mateus dos Santos Castro, Brezilyalı futbolcu

Cameron Burrell, Amerikalı kısa mesafe koşucusu

Ahmet Eyüp Türkaslan, Türk futbolcu (ö. 2023)

Hüseyin Altıntaş, Türk futbolcu

1995 - Cecilia Rossell, Honduraslı manken

1996Zymer Bytyqi, Kosovalı millî futbolcu

Miguel Crespo da Silva, Portekizli futbolcu

1997 - Michelle Randolph, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

1063 - I. Béla, Macaristan Kralı (d. 1015 - 1020 arası)

1161 - Melisende, Kudüs Krallığı Kraliçesi (d. 1105)

1680 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. İmparatoru (d. 1596)

1793 - Nicolaas Laurens Burman, Hollandalı botanikçi (d. 1734)

1823 - David Ricardo, Britanyalı politik ekonomist ve klasik iktisatçı (d. 1772)

1870 - Eugenio Lucas Velázquez, İspanyol ressam (d. 1817)

1888 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar ve Arjantin'in 6. Devlet Başkanı (d. 1811)

1937 - Nazmi Ziya Güran, Türk ressam ve sanat eğitimcisi (d. 1881)

1939 - Konstantin Korovin, Rus empresyonist ressam (d. 1861)

1941 - Hristian Rakovski, Bulgar devrimci (d. 1873)

1948 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu (d. 1876)

1953 - Andreas Bertalan Schwarz, Alman hukukçu ve akademisyen (d. 1886)

1957 - Mary Proctor, Amerikalı astronomi yaygınlaştırıcı (d. 1862)

1970 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (d. 1896)

1971 - Joe Jordan, Afroamerikan müzisyen ve besteci (d. 1882)

1971 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı (d. 1894)

1973 - Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı (darbe sonucu parlamentoda öldürüldü) (d. 1908)

1978 - Georgi Markov, Bulgar yazar ve rejim muhalifi (d. 1929)

1986 - Panayotis Kanellopulos, Yunan yazar ve siyasetçi (d. 1902)

1987 - Peter Tosh, Jamaikalı reggae müzisyeni (d. 1944)

1988 - Roger Hargreaves, Britanyalı desinatör, karikatürist ve çocuk edebiyatı yazarı (d. 1935)

1994 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1909)

2000 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve gazeteci (d. 1934)

2001 - Berry Berenson, Amerikalı şarkıcı, manken ve oyuncu (d. 1948)

2001 - Muhammed Atta, Mısırlı el-Kaide üyesi (11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'ne uçakla intihar saldırısından sorumlu) (d. 1968)

2002 - Kim Hunter, Amerikalı oyuncu (d. 1922)

2003 - Anna Lindh, İsveçli siyasetçi (d. 1957)

2003 - John Ritter, Amerikalı aktör (d. 1948)

2006 - Joachim Fest, Alman yazar (d. 1926)

2007 - Cem Gürdap, Türk sinema oyuncusu (d. 1955)

2007 - Ian Porterfield, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1946)

2009 - Jim Carroll, Amerikalı yazar, şair ve müzisyen (d. 1949)

2011 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (d. 1971)

2013 - Marshall Berman, Amerikalı hümanist, marksist ve teorisyen (d. 1940)

2014 - Bob Crewe, Amerikalı söz yazarı, dansçı, şarkıcı ve plak yapımcısı (d. 1930)

2014 - Joachim Fuchsberger, Alman aktör ve televizyon sunucusu (d. 1927)

2016 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (d. 1969)

2016 - Engin Ünal, Türk milli yüzücü (d. 1936)

2016 - İshak Alaton, Türk iş insanı ve Alarko Holding Onursal Başkanı (d. 1927)

2017 - Abdülhalim Muazzam Şah, Malezya Kralı (d. 1927)

2017 - J. P. Donleavy, İrlanda kökenli Amerikalı roman ve oyun yazarı (d. 1926)

2017 - Mark LaMura, Amerikalı oyuncu (d. 1948)

2018 - Begüm Gülsüm Navaz, Pakistanlı siyasetçi ve Navaz Şerif'in eşi (d. 1950)

2018 - Don Newman, Amerikalı futbolcu ve basketbol antrenörü (d. 1957)

2018 - Fenella Fielding, İngiliz oyuncu (d. 1927)

2019 - B.J. Habibie, Endonezyalı siyasetçi, mühendis ve Endonezya'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1936)

2019 - Daniel Johnston, Amerikalı rock şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve çizer (d. 1961)

2020 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 1939)

2020 - Christian Poncelet, Fransız siyasetçi (d. 1928)

2020 - Nazım Şakir, Iraklı futbolcu ve teknik direktör (d. 1958)

2020 - Roger Carel, Fransız seslendirme sanatçısı ve aktör (d. 1927)

2020 - Toots Hibbert, Jamaikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1942)

2022 - Javier Marías, İspanyol romancı, çevirmen ve köşe yazarı (d. 1951)

2024 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı (d. 1938)

2025 - Nicky Ryan, İrlandalı müzik prodüktörü ve sanatçı (d. 1946)