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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.



29 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.