Kaza, Ankara-Çankırı karayolu İnandık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ö. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kanala düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.