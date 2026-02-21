İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan üç köklü mesleki ve teknik Anadolu lisesi, “tadilat” gerekçesiyle boşaltıldıktan sonra şimdi de bölümlerinin kapatılması ve okulların fiilen tasfiye edilmesiyle karşı karşıya kaldı. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan süreç, Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Gül İnce tarafından soL’a değerlendirildi.

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sultanahmet MTAL, tadilat nedeniyle Kadırga MTAL bünyesinde eğitime devam ediyor. İddialara göre tarihi bina, Marmara Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi’ne tahsis edilmek isteniyor. Suphi Paşa MTAL ise Alparslan MTAL’de geçici olarak faaliyet gösteriyor; binanın öğretmen akademisi olarak kullanılacağı yönünde bilgiler sendikaya ulaşıyor.

Cağaloğlu MTAL’da tadilat tamamlanmasına rağmen okula dönüş izni verilmiyor. Bilişim Teknolojileri alanına öğrenci kaydı yapılmaması öğrenci sayısını düşürürken, veliler ve öğrenciler nakil için baskı gördüklerini, dilekçe imzalamaya zorlandıklarını ifade ediyor. Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı da kapatılma noktasında; bu alanda yaklaşık 30 öğrenci eğitim görüyor. Öğretmenlere norm kadro fazlası olacakları bildiriliyor.

Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gül İnce yaşananları “planlı bir tasfiye süreci” olarak tanımladı: “Tarihi okullar boşaltılmakta, bölümler kapatılmakta, okullar birleştirilmekte, öğrenciler dağıtılmakta, öğretmenler güvencesizliğe itilmektedir.”

Okulların yalnızca bina olmadığını vurgulayan İnce, “Bu okullar hafızadır, kimliktir, kamusal eğitim mirasıdır” dedi ve taleplerini şöyle sıraladı: “okulların kendi binalarına geri dönmesini, öğrenci ve öğretmenlerin zorla başka okullara nakledilmesine son verilmesini, eğitim planlamasının şeffaf ve katılımcı biçimde yapılmasını” talep ediyoruz.

Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sürecin arkasındaki amacı sorgulayan İnce, “Mesele mekânın değeri midir?” diye sordu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) şeffaf açıklama beklediklerini belirtti: “Merkezi, tarihi ve değerli bölgelerdeki okul binaları başka amaçlar için mi kullanılmak istendiğini” soran İnce, “Kamusal eğitime, okul hakkına ve öğrencilerin geleceğine sahip çıkıyoruz” vurgusu yaptı.

Eğitim-İş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’in kamuoyunu bir an önce aydınlatmasını istiyor.