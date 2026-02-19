Kalem kapağı boğazına kaçtı: Müdür tek hamlede hayat kurtardı: Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

Diğer elinizle yumruğu kavrayın ve dirseklerinizi yana açmadan sıkıca tutun.

Hızlı ve güçlü bir şekilde içe ve yukarı doğru (karın boşluğuna baskı yapacak şekilde) 5 kez itme yapın.

Her itmeden sonra cismin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

Gerekirse 5 sırt vuruşu (omuz bıçakları arasına) ile 5 karın itmesini dönüşümlü tekrarlayın.

Kişi bilincini kaybederse hemen CPR (kalp masajı + suni teneffüs) başlatın ve 112’yi arayın.