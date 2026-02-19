Giyimli İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Z.A’nın boğazına kalemin kapağı takıldı.
Kalem kapağı boğazına kaçtı: Müdür tek hamlede hayat kurtardı: Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde boğazına kalem kapağı kaçan bir ortaokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.
Durumun bildirilmesi üzerine hemen sınıfa gelen Okul Müdürü Hüseyin Begeç, doğru ve hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki yabancı cismin çıkmasını sağladı.
Müdürün öğrenciye müdahale ettiği bu kritik anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, olayın ilk yardım eğitiminin ve soğukkanlı müdahalenin hayati değerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızda görev yapan personelimizin ilk yardım konusundaki farkındalık ve yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir.
Olay anında doğru ve zamanında müdahalede bulunan idarecimize teşekkür ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Heimlich manevrası (karın itmeleri veya abdominal thrust olarak da bilinir), solunum yoluna (trakeaya) yabancı bir cisim (genellikle yiyecek, kalem kapağı, oyuncak parçası gibi) kaçması sonucu oluşan boğulma durumunda uygulanan hayat kurtarıcı bir ilk yardım tekniğidir.
1974 yılında Amerikalı doktor Henry Heimlich tarafından geliştirilen bu yöntem, kişinin kendi başına nefes alamaması, konuşamaması, öksürememesi veya elleriyle boğazını tutarak boğulma işareti vermesi gibi ciddi tıkanıklık belirtilerinde kullanılır. Amaç, karın bölgesine ani ve güçlü yukarı yönlü baskılar uygulayarak akciğerdeki havayı dışarı doğru itmek ve tıkanıklığa neden olan cismin ağızdan atılmasını sağlamaktır.
NASIL YAPILIR? (Yetişkin ve büyük çocuklarda bilinçli kişi için temel adımlar)
Kişinin arkasına geçin ve ayaklarınızı hafifçe açarak dengede durun.
Bir elinizi yumruk yapın, başparmağınız içe gelecek şekilde.
Yumruğu göbek deliği ile göğüs kemiği (kaburgalar) arasındaki bölgeye, yani midenin üst kısmına yerleştirin.
Diğer elinizle yumruğu kavrayın ve dirseklerinizi yana açmadan sıkıca tutun.
Hızlı ve güçlü bir şekilde içe ve yukarı doğru (karın boşluğuna baskı yapacak şekilde) 5 kez itme yapın.
Her itmeden sonra cismin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
Gerekirse 5 sırt vuruşu (omuz bıçakları arasına) ile 5 karın itmesini dönüşümlü tekrarlayın.
Kişi bilincini kaybederse hemen CPR (kalp masajı + suni teneffüs) başlatın ve 112’yi arayın.
Önemli Uyarılar:Bu manevra bebeklerde (1 yaş altı) farklı uygulanır (sırt vuruşu + göğüs baskısı).
Hamilelerde veya obez kişilerde göğüs bölgesine uyarlanmış versiyonu tercih edilir.
Yanlış uygulama kaburga kırığı veya iç organ yaralanmasına yol açabilir; bu yüzden mümkünse eğitimli kişiler uygulamalıdır.
En iyisi ilk yardım kursu alarak öğrenmektir; çünkü doğru ve hızlı müdahale saniyeler içinde hayat kurtarır.
Bu teknik, boğulma vakalarının büyük kısmında etkili olduğu için okullarda, restoranlarda ve ailelerde bilinmesi önerilen temel bir beceridir.