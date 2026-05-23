İstanbul Kapalıçarşı merkezli kaçak pırlanta operasyonunda Türkiye’nin önde gelen mücevher markaları mercek altına alındı. Dev firmaların da aralarında bulunduğu soruşturmada, aralarında ünlü iş insanlarının da yer aldığı 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Serbesiyet'in haberine göre: Kapalıçarşı merkezli dev kaçakçılık operasyonunda aralarında dev markalar mercek altında; ünlü iş insanlarının da dahil olduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye mücevherat sektörünün kalbi Kapalıçarşı, kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılık soruşturmalarından biriyle çalkalanıyor. Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen pırlantaların iç piyasada eritilerek devasa bir vergi kaybına yol açtığı iddiasıyla başlatılan geniş çaplı operasyon, sektörün en bilindik dev markalarını ve isimlerini radarına aldı. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü iş insanlarının da bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

DÜNYA YILDIZLARININ REKLAM YÜZÜ OLDUĞU DEV ŞİRKETLER LİSTEDE

Operasyonun şüphelileri arasında en çok dikkat çeken ve pırlanta perakendeciliğinin zirvesinde yer alan Z... P.. oldu. Geçtiğimiz dönemlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in yanı sıra Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftini astronomik ücretlerle reklam filmlerinde oynatarak küresel ölçekte ses getiren firmanın sahipleri E. ve Ş. G, çifti, soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi. Lüks yaşamları ve özel tasarım yat siparişleriyle de gündemden düşmeyen çiftin, kaçak pırlanta ticareti iddialarıyla ilgili olarak hukuki süreçle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

ESKİ BİRLİK BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Sektörün lider isimlerini kapsayan dev dosyada pırlanta dünyasını sarsan bir diğer isim ise R. B markasının sahibi ve Mücevher İhracatçıları Birliği eski Başkanı M.K. oldu. Sektörün hem ticari hem de idari mekanizmalarında uzun yıllar boy göstermiş isimlerin de bu halkanın içinde yer alması, operasyonun boyutunu ve vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

PIRLANTA PİYASASINI ELİNDE TUTAN MARKALARA ABLUKA

Genişletilerek derinleştirilen soruşturma dosyasında adı geçen firmalar yalnızca Z. ve R. B ile sınırlı kalmadı. Türkiye pırlanta piyasasının büyük bir bölümünü elinde bulunduran E. D, B... K...lukk, L. P, V. P ve F. D. gibi köklü markalar da soruşturma listesine dahil edildi. Güvenlik güçlerinin, bu firmaların genel merkezlerinde ve şubelerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdiği belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLERE VE TİCARİ KAYITLARA EL KONULDU

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, şirketlerin geriye dönük tüm ticari hareketleri inceleme altına alındı. İş yerlerindeki kuyumculuk evraklarına, fatura kayıtlarına, bilgisayarlara ve dijital materyallere mahkeme kararıyla el koyan polis ekipleri, kaçak pırlantaların iç piyasaya nasıl sürüldüğünü ve paranın izini sürmek için dijital verileri geriye dönük olarak tarıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliye yönelik adli süreçlerin ve sorgulamaların Ankara ve İstanbul merkezli olarak titizlikle devam ettiği bildirildi.