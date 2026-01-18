BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İktidar kanadının alkol satışına yönelik sert eleştirileri sürerken, İstanbul'da dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Tarihi Vezir Camisi’nin hemen yanında faaliyet gösteren bir otelin, hem kaçak kat çıktığı hem de bünyesinde alkollü restoran barındırdığı belirlendi.

İşletmenin sahibinin ise üst düzey bir AKP yetkilisinin yakını olduğu anlaşıldı.

RUHSAT MUSTAFA DEMİR DÖNEMİNDE Mİ VERİLDİ?

Söz konusu otelin en büyük hissedarı olan Mehmet Baran Demir’in, eski Fatih Belediye Başkanı ve mevcut AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in yeğeni olduğu öğrenildi.

Otelin ruhsatlandırma sürecinin, Mustafa Demir’in belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştiği iddia ediliyor. Bu durum, "Yeğen Mehmet Baran Demir, amcası Mustafa Demir'den aldığı ruhsatla mı kat çıktı?" sorusunu akıllara getirdi.

BELEDİYE VE İŞLETMEDEN AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin ulaşılan otel yetkilileri sessiz kalırken, Mehmet Baran Demir’in avukatı kısa bir açıklama yaparak “İçki ruhsatımız var.” dedi.

AKP’li Mustafa Demir’in danışmanları ise geri dönüş yapacaklarını belirtmelerine rağmen herhangi bir resmi beyanda bulunmadı.

Fatih Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin yaptıkları açıklamada sorumluluğu Bakanlığa işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Otelin ruhsat işlemleri 2018'den önce yapılmış. Evraklarımıza göre oteldeki kat yüksekliği kaçak değil. İçki ruhsatı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş.”

Tarihi cami komşuluğunda alkol ruhsatı alınması ve yapılaşma koşulları, kamuoyunda "çifte standart" tartışmalarını da beraberinde getirdi.